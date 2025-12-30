北捷宣布開放QR乘車碼搭乘！ 明年7月全面開放信用卡感應

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

臺北捷運公司宣布，將於明年1月3日正式開放QR乘車碼搭乘臺北捷運，信用卡感應乘車則分階段測試，預計115年7月全面開放國內、外信用卡及Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

臺北捷運公司宣布，將於明年1月3日正式開放QR乘車碼搭乘臺北捷運。（圖／台北捷運公司）

北捷指出，此次採「全閘門」導入多元支付，不限特定通道，全面提升旅客通行便利性。115年1月3日起，將開放17家業者QR乘車碼搭乘捷運，包含TWQR（臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、臺企銀、中華郵政）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY及台新Pay。

為迎接服務上線，北捷自115年1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，旅客使用乘車碼搭捷運，每月可參加抽獎，各支付業者每月提供10名捷運一日票名額，北捷會員透過「台北捷運Go」App綁定乘車碼，最高可抽中999點捷運點。

此外，使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5家業者，除可搭捷運外，也能同步使用QR乘車碼搭乘公車，而LINE Pay Money則因系統測試尚未完成，暫定115年3月開放使用。

115年1月3日起，將開放17家業者QR乘車碼搭乘捷運。（圖／台北捷運公司）

北捷提醒，為維護旅客通行順暢，請提前開啟手機將QR乘車碼備妥，適度調高手機螢幕亮度，以加快通行速度，若還是無法順利掃碼，可詢問站務人員協助。

信用卡感應乘車部分，北捷表示，115年1月3日起由得標廠商台新銀行與Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織進行為期6個月試營運。試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay亦可使用，115年7月起，將擴大支援銀聯、大來卡及Discover。

北捷補充，現行儲值卡常客優惠維持不變，使用QR乘車碼搭乘捷運亦可享常客優惠，不過信用卡因受限於營運安全規定，無法累計卡號、搭乘次次及金額，將不適用北捷常客優惠，建議旅客依需求選擇合適支付方式。

