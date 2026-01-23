北捷宣布「搭車禁用行動電源」！王婉諭轟因噎廢食：無法理解北捷邏輯

政治中心／黃韻璇報導

台北板南線列車1月16日晚間發生行動電源起火冒煙事件，車上約450名旅客受影響；日本東京地鐵日比谷線21日上午也傳出列車車廂內行動電源起火。針對接續傳出的行動電源起火事件，北捷昨（23）日宣布新規定，進入捷運系統「勿使用行動電源充電」。對此，時代力量黨主席王婉諭就怒批此政策是因噎廢食。

鑒於近期國內外發生行動電源自燃冒煙事件，北捷安全衛生處處長林榮輝23日在記者會受訪時表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，北捷詢問專家並進行討論後，決議進入捷運系統「勿使用行動電源充電」。

北捷宣布新規「搭車禁用行動電源」。（圖／資料照）

對此，時代力量黨主席王婉諭就表示，無法理解北捷禁止使用「行動電源」的邏輯是什麼。直言「怎麼會因為擔心爆炸就不準所有人使用啊？這不就是標準的因噎廢食嗎？那你站內那些 chargespot 怎麼辦？」更怒酸這種「先禁國家」的心態，真的是莫名其妙。

針對捷運禁止使用行動電源，網友看法褒貶不一，「飛機上也不能使用耶，全世界都是先禁國家」、「卡的不是行動電源，而是那個邏輯本身。如果擔心的是可能爆炸，那合理的管理方式應該是規格、來源、使用狀態的界定，而不是直接把使用行為整個抹掉」、「想必蔣萬安去上海學了很多」、「鋰電池會爆炸，可以禁行電動車了」、「這熟悉的味道，顯然是蔣萬安去上海取經得到的先禁經驗」。

林榮輝指出，113年至今，北捷共發生5起行動電源自燃事件。（圖／記者柯美儀攝影）

如果旅客進入北捷仍然使用行動電源，最嚴重會有什麼處置？林榮輝強調，目前仍以宣導為主，如果同仁巡視時發現旅客使用行動電源，會以委婉方式勸導，提醒旅客注意自身及捷運系統安全，請勿使用行動電源，仍是以宣導為主。

不過，林榮輝也說，如果旅客因使用或保管不慎導致行動電源自燃，進而引發火災、造成公共安全實質影響，將依法究辦並進行求償，求償金額會視實際損失而定，可能包含設備損失及營運損失，金額可大可小。

