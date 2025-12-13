北捷尾牙噴射祭又要來了！「年末限定」嘔吐袋重出江湖

隨著年底的到來，許多企業開始舉辦尾牙活動，北捷也因此推出了年末限定的「嘔吐袋」服務，以應對飲酒後可能出現的身體不適。近日有網友在捷運南港展覽館站發現這一服務，並在社交媒體上發文稱「尾牙噴射祭又要開始了」，引起了不少網友的共鳴。

隨著年底的到來，許多企業開始舉辦尾牙活動，北捷也因此推出了年末限定的「嘔吐袋」服務，以應對飲酒後可能出現的身體不適。（資料示意圖／中天新聞，與新聞當事人無關）

這項服務的推出，旨在減少因飲酒過量而造成的清潔問題，許多網友對此表示了幽默的看法，認為這是清潔人員的「崩潰時刻」。有網友在Threads上分享相關照片，並提到在不同的捷運站也看到了類似的嘔吐袋告示，引發更多網友的討論和回應。

廣告 廣告

許多網友紛紛回報自己在其他捷運站也看到了這項服務，並分享了自己在尾牙活動中的趣事，有人甚至提到曾因尾牙活動送急診的經歷，讓大家感受到尾牙活動的熱鬧與混亂。這一現象不僅反映了年末慶祝活動的普遍性，也讓北捷的貼心服務成為了網友們討論的焦點。

延伸閱讀

澎湖湖西山海食旅！親子體驗採青菜、扒貝殼

台中醒修宮建宮80週年！ 米龍「開光點睛」祈福地方平安

影/疑日夜溫差大！台鐵善化=新市「地面下沉鐵軌斷裂」