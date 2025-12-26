北捷市府站下午「高強度演練」 收細胞簡訊別恐慌

台北車站、捷運中山站19日發生重大隨機殺人案，27歲嫌犯張文殺害3人後墜樓亡，釀4死11傷悲劇。北市府今（26）日下午1時起在捷運市政府站、市府轉運站舉行高強度演練。

捷運市政府站 。（示意圖／中天新聞資料照）

為強化捷運系統危安應變能力，台北捷運今天下午1時起在市政府站及市府轉運站舉行高強度聯合演練，模擬多名歹徒發動無差別攻擊，並丟擲汽油彈等危安情境。台北市長蔣萬安將親自視察捷運B1大廳、市府轉運站購票櫃台及市府站2號出口外側人行道，演練結束後進行講評。市府也將發送細胞簡訊通知民眾，呼籲收到訊息的民眾不要恐慌。

此次演練是針對1219北捷無差別攻擊事件後的強化作為，整體演練分為三階段實施。首階段演練情境設定為2名男子在捷運下車後，於第1月台拿出預藏的汽油彈，朝扶梯及樓梯下乘場丟擲，導致附近旅客開始竄逃，造成3名旅客灼嗆傷、2名旅客推擠受傷。歹徒趁現場混亂，隨人群從2號出口往市府轉運站內移動，並持長刀攻擊轉運站內民眾。演練重點包括對汽油彈攻擊、無差別攻擊及大量傷病患的應變處理。

第二階段演練預計在明年1月第三週擴大至台北車站，模擬多名歹徒在四鐵共構的台北車站發動危安攻擊，並演練旅客疏散應變機制。第三階段則安排在農曆連假前進行雙北生活圈演練，情境為多名歹徒跨縣市在雙北多個車站同時發動危安攻擊。

在維安部署方面，北捷已在台北車站、中山、西門、忠孝新生與市政府等5大重點車站，每日增派5名保全人力。同時將每日巡查次數由原本的4次提升至8次，並在15個重點車站執行車巡時要求保全下車，實際巡檢月台及大廳，全面提升捷運系統的安全防護。

