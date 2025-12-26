北捷市府站丟汽油彈別恐慌 下午將「高強度演練」

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）





針對12月19日發生的無差別攻擊事件，台北市政府於今日（26日）下午1時，在台北捷運市政府站舉行高強度危安聯合演練。

本次演練模擬多名歹徒在人潮聚集處發動攻擊，並同步發送細胞簡訊測試警報機制。台北市長蔣萬安親自前往現場視察，確保捷運系統與轉運站面對突發危安事件的應變效率與處置量能。

市府站模擬汽油彈攻擊與大量傷患應變

今日下午的第一階段演練情境設定為歹徒於市府站下車後，在第1月台丟擲汽油彈，並針對手扶梯與樓梯處的旅客發動攻擊，現場模擬造成3人灼嗆傷及2人推擠受傷。

演練過程模擬歹徒隨後逃竄至市府轉運站持長刀攻擊民眾，造成現場旅客恐慌，捷運與警消單位應變人員隨即展開傷患救護與犯罪現場壓制處理。

維安層級提升至三階段全方位演練

北捷此次危安演練共分為三階段實施。繼今日市府站演練後，第二階段預計於明年1月第三週在台北車站舉行，擴大模擬多名歹徒於四鐵共構車站發動攻擊並進行旅客疏散。

第三階段則規劃於農曆連假前夕，模擬歹徒跨縣市在雙北多座車站發動同步危安攻擊，藉此提升雙北警政與捷運單位的跨區聯合應變效率。

重點車站保全巡查次數與警力倍增

為確保旅客安全，北捷已全面升級重點車站的維安部署。目前在台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5大核心轉乘站，每日增派5名保全人力，並將巡查次數從每日4次提升至8次。

此外，保全在15個重點車站執行車巡任務時，被要求下車巡檢月台及大廳空間。市府強調，將透過密集的實戰演練與巡視機制，重建市民搭乘大眾運輸系統的安全信心。

