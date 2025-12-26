北捷市府站今進行無差別攻擊演練 蔣萬安：持續精進各項機制

台北市政府今（26）天在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為警方荷槍實彈在現場戒護。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 本月 19 日北捷發生驚人駭聞隨機殺人案，27 歲凶嫌張文在捷運台北車站與中山商圈發動無差別攻擊，造成 4 死 11 傷悲劇。為此，台北市今（26）日選在捷運市府站進行危安演練。

台北市長蔣萬安表示，此次演練的核心目標，在於確保市民的安全，全面檢視現行的防護與應變機制。並在視導後，對整體表現給予高度肯定，強調今天只是第一步，並期勉相關人員持續保持警覺、精進各項機制。

這場演練於今日下午 1 時展開，北市府在簡報完後，於下午 1 時 11 分針對周遭半徑 0.5 公里，以中、英文發送避難疏散告警細胞簡訊，簡訊內容強調「演練」「疏散避難」，表示捷運市府站發站重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。

台北市政府今在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為假設嫌犯在捷運站內施放煙霧彈。 圖：張良一／攝

北市府今在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為捷運站工作人員為受傷民眾急救。 圖：張良一／攝

北市府今在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為警方與嫌犯對峙中。 圖：張良一／攝

根據台北捷運公司的規劃，此次演練情境為：兩名歹徒在捷運市政府站月台投擲汽油彈，造成多名乘客受傷。歹徒接著移動到市府轉運站購票櫃台前展開無差別攻擊，警方趕抵後予以制伏。隨後則在捷運市府站 2 號出口外人行道，進行大量傷患湧現時的應變與救護演練。

北市府今（26）日在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為醫護人員為大量傷患進行急救。 圖：張良一／攝

北市府今在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為消防人員為受傷民眾急救。 圖：張良一／攝

北市府今（26）日在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為醫護人員為大量傷患進行急救。 圖：張良一／攝

演練進行期間，板南線維持正常營運，車站並持續廣播提醒旅客本次為演練情境。同時，市府透過媒體群組對外公告，請民眾切勿再前往相關區域；對於已在現場或鄰近的民眾，也呼籲務必牢記「跑（先跑）、躲（躲好）、報（通報）」三大保命原則。

北市府今（26）日在捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練。圖為市長蔣萬安在副市長李四川、林奕華等人陪同下視導演練情況。 圖：張良一／攝

蔣萬安在視導後指出，此次演練目的在確保市民安全、全面檢驗既有的防護與應變機制，並透過滾動檢討找出可再精進之處。他表示，在短時間內完成規劃並順利執行，尤其成功測試細胞簡訊發送效能，值得給予團隊最高肯定。這件事突顯出提升全民防衛意識的重要性。

蔣萬安接著說，台北市接下來將陸續迎來大型活動，包括跨年晚會等動輒上萬人參與的場合，所有警消人員必須攜手落實維安作業，守住每一道安全防線，讓市民能安心參與，「我們的使命就是讓民眾放心、讓民眾平安」。

蔣萬安強調，今日演練只是起步。預計於1月第三週在台北車站進行多名歹徒攻擊交通樞紐的情境測試，農曆年期間也規劃與新北展開跨縣市聯防演練。他期勉相關單位以「料敵從寬、禦敵從嚴」為原則，持續精進整體防護能量。

