北捷市府站危安聯合演練 蔣萬安期許持續精進

（中央社記者陳昱婷台北26日電）因應19日隨機攻擊事件，台北捷運市政府站今天下午1時進行危安演練，台北市長蔣萬安視導後給予最高肯定，並表示今天只是起點，期許人員持續上緊發條、精進現有機制。

台北市19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡。蔣萬安認為，此事凸顯提升全民防衛意識的重要性，要求今天下午在捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

廣告 廣告

演練在今天下午1時展開，市府在簡報完後，於下午1時11分針對周邊半徑0.5公里，以中、英文發送避難疏散告警細胞簡訊，內容強調「演練」「疏散避難」，表示捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。

台北捷運公司規劃，今天演練模擬2名歹徒在捷運市政府站的月台層丟擲汽油彈，造成多人輕、重傷，歹徒隨後前往市府轉運站購票櫃台前無差別攻擊，警方前往制伏後，在捷運市府站2號出口外人行道模擬大量傷病患的應變處置。

演練期間，板南線營運正常，站點持續廣播說明此為演練；市府同時透過媒體群組宣導，請民眾勿再前往該區域，並呼籲已在現場或附近民眾，謹記「跑（先跑）、躲（躲好）、報（通報）」保命關鍵3步驟。

蔣萬安視導後表示，此次演練的目的就是確保市民安全，全面檢視現行防禦及應變機制，並滾動式檢視哪裡還可以更好，因此他要給予員工最高的肯定，在極短時間內規劃此次演練，並成功測試細胞簡訊能確實發揮功效。

蔣萬安說，台北市接下來還有各項大型活動，包含上萬人參與的跨年晚會，要靠所有警消人員共同落實維安機制，守護每條安全防線，期許大家持續上緊發條，「我們的責任就是讓民眾安心、讓民眾安全」。

蔣萬安表示，此次演練只是一個起點，1月第3週還會再到台北車站模擬多名歹徒攻擊交通樞紐，並在農曆年舉辦跨縣市雙北聯防演練，期許大家秉持料敵從寬、禦敵從嚴精神持續精進。（編輯：李錫璋）1141226