北捷市府站危安聯合演練 蔣萬安：將購電擊棒、制伏棍強化維安

蔣萬安表示，即刻起到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年、年貨大街，甚至農曆年後都不會鬆懈，將持續維持相關維安。（翻攝自臉書@蔣萬安）

因應台北街頭19日隨機攻擊事件，台北捷運市政府站今日下午進行維安演練，台北市長蔣萬安指出，北市府會持續不斷檢視既有防禦機制，並提出各項作為，目的就是要確保市民安全。

台北捷運台北車站與中山站商圈19日隨機攻擊事件，導致4人死亡，引發社會高度關注，仍後續出現不少模仿要做出類似行為的恐嚇言論，在大眾仍未走出陰霾，昨（25日）1名男子在北捷上用傘瘋狂敲擊車窗牆壁，造成民眾驚慌奔逃，導致1名7旬婦女摔傷送醫。

台北市政府今（26日）13時於捷運市政府站、市府轉運站進行高強度無差別攻擊的危安演練，蔣萬安表示，感謝昨日第一時間通報的民眾，讓我們即刻掌握狀況，即刻起到年底各項在台北市大型活動，無論是跨年、年貨大街、農曆年也不會鬆懈，會持續維持相關維安。

蔣萬安接著強調，此次演練只是起點，預計於明年1月第三週，在台北車站擴大模擬多名歹徒於四鐵共構車站發動攻擊並進行旅客疏散；農曆連假前夕再規劃模擬歹徒跨縣市在雙北多做車站發動同步危安攻擊，藉此提升雙北警政及捷運單位的跨區聯合應變效率。

蔣萬安指出，北捷會全面升級台北車站、中山、西門、忠孝新生與市政府等5大核心重點車站的維安部署，包含每日增派5名保全人力，並提升雙倍巡查次數至8次，巡檢範圍擴及月台及大廳空間。未來預計採購相關的安全設備，無論是電擊棒或制伏棍，都會持續地來全面檢視，如果需要相關的設備，都會盡力全力讓它配置完成。

