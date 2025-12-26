北捷市府站演練無差別攻擊事件 (圖)

【時報-台北電】台股2025年多頭氣勢如虹，帶動槓桿型ETF表現驚人。23日PTT上出現一篇熱門文章「正二年報」，一名網友分享，2022年起，透過「定期不定額」方式布局元大台灣50正2(00631L)，不到4年時間，累計獲利正式突破1,000 萬元大關。該文引發鄉民熱烈討論，認為其「敢抱、不賣、持續投入」的心理素質，是普通投資人與千萬富翁的分水嶺。 原PO在文中表示，當初受財經達人大仁哥啟發，決定放棄傳統「原型ETF」需苦守 10 年的人生，轉而利用正二的2倍槓桿效應縮短財富累積時間；儘管期間經歷 2024年8月與今年4月的兩次市場大回檔，一度恐慌停損80萬元，但最終仍靠著「長期持有」熬過震盪。 分享之際，他也猜測，正二雖有崩盤更跌、盤整耗損、路徑相依向下等缺點，這些「爛事」仍會發生，但隨著量化寬鬆瘋狂印鈔，這些「爛事」發生的時段應會大幅縮短，取而代之的是「大漲小漲慢慢漲」。 至於未來會如何操作，原PO則透露，由於幸運買在相當低的價位，處於「打底完成了只要沒事躺著就好」的狀態，未來應是不用擔心黑天鵝大崩盤了，能夠更長期的持有；目前需要思考的，僅有股票現金比為5：1，不知是否需要再平衡。

時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 3