北捷市府站演練無差別攻擊 模擬遭歹徒丟汽油彈

民眾在捷運月台邊大叫、邊驚慌逃竄，有人灼傷、嗆傷，甚至倒地不起，原來是在模擬突然有2名歹徒在台北捷運市政府站的月台層、丟擲汽油彈，隨即混入人群、離開現場。

消防人員馬上用滅火器、撲滅火勢，在站內就地檢傷，把受傷的民眾抬上擔架、後送，在附近的民眾則收到細胞簡訊提醒。

細胞簡訊要求民眾保持冷靜、迅速離開現場。原先那兩名歹徒更轉移到轉運站，還拿出長刀、無差別攻擊民眾。

配備防暴臂盾、甩棍的警方趕抵現場，跟歹徒對峙，隨後在默契配合下，制伏兩名歹徒，同時也啟動戶外大量傷患檢傷跟後送。因應1219隨機攻擊事件，北市府26日在捷運站、展開高強度無差別攻擊的危安演練，共320人參與。

蔣萬安表示，「我們用最快時間，擬定好相關的修正文字，也報請中央核備之後，所以剛剛包括我個人在內，我們實際也都收到了測試簡訊。」

親自督軍的蔣萬安宣布，預計明（2026）年1月第三週，在台北車站擴大模擬多名歹徒發動攻擊並進行旅客疏散。

北市府也提醒，民眾遇到突發威脅，保命三步驟：先跑、躲好、通報。另外1219事件，警方持續偵辦，初步沒有發現共犯跡證，至於網路恐嚇跟危安訊息，已經主動偵查94件、查獲12人。

警政署長張榮興指出，「網路有涉嫌犯這些的恐嚇危安的這個狀況，到目前為止偵辦當中有94件，查獲有12人，絕對不要以身試法。」

警政署表示，跨年跟元旦期間，全國將舉辦37場大型活動，預計動員警力約8700人，義警、義消等民力約2700人，並且部署防暴車、無人機及分區警衛機制，確保安全。交通部則強調，將在火車站、捷運站跟跨機關的聯合巡守，提升警力，也會引進科技監控跟預警工具來輔助。