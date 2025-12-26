北捷市府站無差別攻擊演練 蔣萬安︰今天只是起點 持續精進機制

台北市19日發生隨機攻擊事件，北捷市政府站今天下午1時進行危安演練，台北市長蔣萬安表示，此次演練的目的就是確保市民安全，全面檢視現行防禦及應變機制，他在視導後給予最高肯定，並表示今天只是起點，期許人員持續上緊發條、精進現有機制。

台北捷運市政府站及市府轉運站26日下午進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置。（中央社）

台北捷運市政府站及市府轉運站26日下午進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈，站務人員與保全上前撲滅。（中央社）

蔣萬安認為，此事凸顯提升全民防衛意識的重要性，要求今天下午在捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

演練在今天下午1時展開，市府在簡報完後，於下午1時11分針對周邊半徑0.5公里，以中、英文發送避難疏散告警細胞簡訊，內容強調「演練」「疏散避難」，表示捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。

為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站26日下午進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊，內容強調「演練」「疏散避難」。（中央社）

台北捷運市政府站26日下午進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈進行無差別攻擊，警方前往制伏，霹靂小組也到場戒備。（中央社）

台北捷運公司規畫，今天演練模擬兩名歹徒在捷運市政府站的月台層丟擲汽油彈，造成多人輕、重傷，歹徒隨後前往市府轉運站購票櫃台前無差別攻擊，警方前往制伏後，在捷運市府站2號出口外人行道模擬大量傷病患的應變處置。

台北捷運市政府站及市府轉運站26日下午進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈，站務人員戴上防毒面具協助救護。（中央社）

因應19日隨機攻擊事件，台北捷運市政府站26日下午進行危安演練，模擬消防救護人員趕往事發現場，使用擔架迅速將傷者抬離。（中央社）

演練期間，板南線營運正常，站點持續廣播說明此為演練；市府同時透過媒體群組宣導，請民眾勿再前往該區域，並呼籲已在現場或附近民眾，謹記「跑（先跑）、躲（躲好）、報（通報）」保命關鍵三步驟。

台北市政府26日下午在台北捷運市政府站、台北市府轉運站進行無差別攻擊事件危安演習，模擬歹徒持刀行凶，警方到場壓制。（中央社）

蔣萬安視導後表示，此次演練的目的就是確保市民安全，全面檢視現行防禦及應變機制，並滾動式檢視哪裡還可以更好，因此他要給予員工最高的肯定，在極短時間內規畫此次演練，並成功測試細胞簡訊能確實發揮功效。

台北捷運市政府站26日下午進行危安演練，台北市長蔣萬安（左）出席視導，並向參與演練的員警握手致意。（中央社）

蔣萬安說，台北市接下來還有各項大型活動，包含上萬人參與的跨年晚會，要靠所有警消人員共同落實維安機制，守護每條安全防線，期許大家持續上緊發條，「我們的責任就是讓民眾安心、讓民眾安全」。

蔣萬安表示，此次演練只是一個起點，1月第三周還會再到台北車站模擬多名歹徒攻擊交通樞紐，並在農曆年舉辦跨縣市雙北聯防演練，期許大家秉持料敵從寬、禦敵從嚴精神持續精進。

台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。