北捷市政府站下午演練無差別攻擊 將發細胞簡訊

（中央社記者陳昱婷台北26日電）為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站今天下午1時將進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊。

台北市19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡。台北市長蔣萬安認為，此事凸顯提升全民防衛意識的重要性，要求今天下午在捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

台北捷運公司規劃，今天演練分為3階段，下午1時起在捷運市政府站的月台層模擬歹徒丟擲汽油彈，接著在市府轉運站購票櫃台前模擬歹徒無差別攻擊，最後在捷運市府站2號出口外人行道模擬大量傷病患的應變處置。

市府表示，屆時將發送避難疏散告警細胞簡訊，內容會以中、英文註記為「演練（Drill）」及「測試（Test）」，提醒民眾是模擬疏散避難重大災害事件的警報，請勿驚慌也無須採取行動。

此外，北捷表示，1月底在台北車站將另行舉辦多名歹徒於4鐵共構的交通樞紐進行攻擊，並在農曆春節前與新北捷運共同演練多名歹徒在跨縣市多個車站攻擊的情境，將模擬範圍從單點擴大至雙北生活圈。（編輯：林恕暉）1141226