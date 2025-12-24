北捷市政府站26日高強度演練 將發細胞簡訊示警

（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市19日發生隨機攻擊事件，捷運市政府站將在26日下午1時進行聯合演練以強化防災韌性。市府表示，當天將發布細胞簡訊示警，提醒民眾收到時不用恐慌。

台北市長蔣萬安今天下午主持台北市政府維護公共安全督導會報，聽取警察局、台北捷運公司及消防局報告1219隨機攻擊案後針對交通運輸場站的加強維安作為，包含修正「災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書」，將重大治安事件納入發送範圍。

警察局及消防局表示，後續待中央備查，即可依情境緊急發送細胞簡訊，目前規劃透過「緊急警報」頻道發送疏散避難警報，內容以中、英文記載時間、地點及發生何事，提醒民眾為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀，並註明為台北市政府。

此外，為強化整體防災韌性，26日下午1時起市府轉運站及捷運市政府站將辦理強化危安聯合演練，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

台北市副市長張溫德說明，今天下午已完成2次預演，26日正式演練當天，將納入百貨櫃位、交通運輸業者如何協助顧客疏散，並搭配發布細胞簡訊，同時強化對外說明體系，確保突發事件時能讓民眾不要恐慌、掌握最新資訊及如何避難。

蔣萬安聽取報告後裁示，19日事件凸顯提升全民防衛意識的重要性，除請警察局、消防局、衛生局、教育局等單位研擬無差別攻擊事件的全民應變指引，以淺顯易懂、清楚且全市一致的內容加強教育宣導，例如發生緊急事件時「跑、躲、報」。

蔣萬安說，26日的演練將測試發送細胞簡訊，請相關局處務必標示為測試訊息並加註說明，避免造成恐慌，同時檢視成效及民眾接收情形，以作為後續精進調整參考。

最後，蔣萬安表示，19日為阻擋犯嫌喪命的余家昶，其母親受訪時表達對犯嫌父母的關懷，如此胸襟和善良令人感動，余家昶挺身救人的英勇事蹟應該要永遠被記住。

他說，余家昶的家屬特別向他提到，希望低調、確保家屬的隱私，懇請媒體在1月3日告別式時不要拍到家屬，保留一個能夠寧靜哀悼的空間，呼籲社會各界理解並尊重。（編輯：蕭博文）1141224