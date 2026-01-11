北捷府中站傳暴力！廁所敲門確認有無人 73歲女清潔員遭掌摑

盡責工作卻被暴力對待！北捷府中站近日發生肢體衝突，有位高齡73歲的阿嬤清潔員，在女廁打掃時照例逐間確認、敲門有無人在內，竟被一位在上廁所的女子暴揍。

北捷府中站的女廁8日發生肢體衝突。 （圖／Googlemap）

據板橋分局表示，傷者是73歲的尤陳姓阿嬤，嫌犯是現年42歲的莊姓女子，事發時間是8日下午3點半左右，當時尤陳姓阿嬤在下午3點18分打掃時，為確認廁所內有無他人使用而敲門，導致雙方發生爭執，莊女更出手打人，警方獲報後隨即派遣警力到場查處。

受傷的尤陳姓阿嬤當下已被趕來的救護人員先送醫再作筆錄，莊女也被當場逮捕，警方表示經查尤陳姓阿嬤係基於職責，並要確認莊女有無生命危險而敲門，莊嫌對敲門之舉心生不滿，進而發生爭執，揮拳毆打尤陳姓阿嬤的左臉造成其左臉鈍傷。

事後全案依涉嫌傷害罪移請新北地檢署偵辦，北捷對此也表示，已對莊女的暴力行為開罰7500元，清潔員已驗傷提告，北捷對莊女的行為強力譴責，表示對暴力零容忍。

