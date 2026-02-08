北捷廁所今天連2起火警 縱火犯被逮帶回偵辦

〔記者王冠仁／台北報導〕台北捷運大安森林公園站出口旁男廁，在今天早上11時許傳出火警，雖然沒有人員受傷，但現場有縱火跡象。沒想到，2個小時後，北捷善導寺站的男廁再次傳出火警，警方火速追查，循線逮到一名縱火犯，目前人已經被中正一分局警方逮捕，警方現在正在釐清他的身分與動機。

台北市消防局在今早11時53分許獲報，捷運大安森林公園站發生火警，立即出動各式消防車7輛、救護車1輛及消防人員19人趕赴現場搶救，抵達時，發現為地下1樓出口旁男廁燒雜物，已由捷運站務人員使用滅火器噴灑，火勢於中午12時2分撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺，幸無人員受困傷亡。

廣告 廣告

沒想到，台北市消防局在今天下午1時59分再次接獲北捷報案，北捷聲稱捷運善導寺站男廁也發生火警。消防員趕到現場時，火勢已經被站務人員自行撲滅，沒有人員受傷。

由於2起火警時間密集、手法類似，警方正透過調閱監視器畫面追查，目前已經逮捕這名縱火犯。

【看原文連結】

更多自由時報報導

又是捷運中山站！大批警力緊急動員 全因他胸前插著1把水果刀

北捷大安森林公園站男廁起火 不排除人為縱火追查中

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

