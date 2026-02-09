社會中心／綜合報導

台北捷運在9號，連續發生兩起縱火案件，警方追查，嫌犯是一名72歲的男子，他一早從台中搭火車到台北，先在大安森林公園站的男廁燒稻草，再到善導寺男廁繼續犯案。原來嫌犯是台中反重劃區自救會會長，曾經在台中陳情未果，才跑到台北抗議。訊後被檢方依放火罪，聲請羈押。

縱火男vs.記者：「放火是為了陳情嗎。」戴著帽子、口罩全身包緊緊，雙手還抱著一袋塑膠袋，裡面裝著滿滿的變裝衣物。他就是涉嫌在捷運站縱火的曾姓男子。廣播：「火災火災地下一樓發生火災。」8號接近中午，大安森林捷運站男廁煙霧瀰漫，不斷竄出黑煙，站務人員趕緊滅火，大批警消隨後趕到，所幸沒有人員傷亡，但已經造成民眾恐慌。攤販：「因為離我滿近的，所以當下就有點驚慌，看一下有沒有很嚴重，想說如果要跑的話，還是要看能不能救一下東西這樣。」攤販：「因為他們好像滿快就來處理了，還有一點煙，後來把那個（門）都打開了。」

北捷廁所縱火! 台中反重劃區自救會長遭聲押

北捷縱火男依放火罪，遭檢方聲請羈押禁見。（圖／民視新聞）

只是沒想到兩小時後，善導寺捷運站的男廁，也被縱火！地上整個被燒黑，馬桶座椅一半碎裂，慘不忍睹，地上還有一堆燒焦的稻草。嫌犯vs.警方：「你剛剛走哪裡，不要動，你證件有帶嗎？。」縱火的就是眼前這名72歲的曾姓男子，他是台中神岡區"反重劃"自救會會長，多次向台中市府陳情未果，竟然跑到台北犯案，希望博取關注。警方追查，他在8號，從台中搭火車北上，然後搭捷運到大安森林捷運站的男廁燒稻草，再搭公車回到台北車站，接著走去西門町換裝，原先戴白色帽子、橘色上衣的他，換成藍帽子灰外套，再從西門町坐捷運到善導寺男廁縱火。

北捷廁所縱火! 台中反重劃區自救會長遭聲押

北捷縱火男依放火罪，遭檢方聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

嫌犯（2022.10）：「掠奪土地（掠奪土地），不公不義。」過去在鏡頭前表達訴求，如今縱火被逮，曾姓男子也被檢方依放火罪，聲請羈押禁見。

