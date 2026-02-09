北捷廁所一天內遭兩度縱火 嫌犯曾世源移送北檢不發一語

涉嫌縱火燒北捷廁所的台中市神岡區「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕台北捷運大安森林公園站男廁及善導寺站廁所昨遭縱火，警方事後逮捕涉嫌縱火者、台中市神岡區「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源，今日將他依涉犯公共危險等罪嫌移送台北地檢署複訊，曾男面對媒體詢問：「為什麼縱火？」時完全不發一語。

台北市消防局昨中午11時許獲報，北捷大安森林公園站地下一樓出口旁男廁發生火警，下午2時，善導寺站內男廁也發生火警。警方介入調查發現，73歲男子曾世源昨早近9時，從台中豐原火車站搭火車北上，11時許抵達台北車站；他轉乘北捷前往大安森林公園站男廁，從隨身背包拿出自備的稻草，將稻草放在地上再加入汽油後以打火機點燃縱火。

曾縱火後搭公車到北車附近，步行到台鐵大樓放置四封陳情信，再走去西門町沿途去超商買飯糰果腹還在騎樓處換裝。他原穿橘色外套、白帽，換裝成米白色外套與藍帽後，再從北捷西門町站去善導寺站，於男廁以同樣手法二度縱火。

警方在確認首起火警是縱火後，即鎖定縱火者衣著特徵追查，發現縱火者前往北車。警方啟動線上攔截圍捕，在第二起縱火案後十分鐘，於仁愛路、林森南路口附近發現一名男子，其外套與帽子雖然不同，但背包與鞋子與縱火者相符，警方將其攔下後逮捕。

據了解，曾世源與多名地主不願意參加重劃，十多年前成立自救會四處陳情、訴訟，他不滿訴求長期未受重視，才會跑來台北並挑選自己熟悉的兩個捷運站縱火，想引起社會關注。

