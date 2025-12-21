「北捷張文我兄弟」落網！他揚言攻擊高雄車站、遭逮5萬交保

張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件並未隨著他的死而結束，反而出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人就自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，目前已經落網，身分也曝光。

署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號發布恐嚇信，聲稱和張文同一組織，也將攻擊高雄車站。（圖/翻攝自Threads）

回顧整起事件，當時該名網友在Threads上留言表示：「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待…社會病態交給我們來重整…12/25會有更大的事件等著你們」，據查發文帳號的ip位於東南亞一帶，疑似越南或是柬埔寨。

高雄市警察局接獲訊息後立即採取行動，於左營站、高雄車站、美麗島站等主要轉運站及人潮密集站，由捷運警察、保安大隊與轄區分局全面加強站體及車廂巡守勤務。（圖/鐵道警察局高雄分局）

高雄警方對此涉嫌恐嚇公眾、嚴重危害社會大眾安全的行為不敢大意，隨即與調查局高雄市調處鳳山站共同成立專案小組，隔天就把嫌犯陳姓男子逮捕到案，並且火速移送地檢署。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

檢方複訊後認定「被告涉犯恐嚇公眾等罪嫌，經訊問後認爲涉嫌重大」，目前諭知5萬元交保候傳，橋頭地檢署表示已與多個單位組成聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資以預防恐怖攻擊事件發生，呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定，另有網友表示也要在台中犯下同樣案件，高檢署對此已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組。

張文最後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

