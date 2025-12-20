北捷張文殘忍行徑！蔡詩芸悲痛二度發文 苦勸走在路上別做這2件事

記者鄭尹翔／台北報導

台北捷運昨（19）日晚間驚傳重大公安事件，台北車站與中山站一帶發生隨機攻擊案件，造成多人死傷，震撼畫面在網路社群瘋傳，引發社會高度關注。多位藝人也陸續發聲哀悼，其中歌手蔡詩芸（Dizzy Dizzo）更在社群平台二度發文，難掩震驚與悲痛心情。

北捷張文殘忍行徑，蔡詩芸二度發文。（圖／翻攝自蔡詩芸Threads）

蔡詩芸悲痛北捷事件。（圖／人見人愛娛樂提供）

警方指出，一名張姓男子於19日下午約5時，先在台北車站捷運站內投擲煙霧彈，隨後逃往中山站途中持長刀隨機傷人，現場一度陷入恐慌。警方獲報後大規模圍捕，嫌犯最終自高處墜落，送醫搶救後仍於晚間7時48分宣告不治。事件共造成至少4人死亡，另有多名民眾輕重傷送醫，捷運一度調整營運並封鎖現場。

事件曝光後，蔡詩芸隨即在社群平台發文，沉痛寫下：「這個世界到底怎麼了？」她提到，近期國內外接連發生多起暴力事件，令人感到不安與心痛，也呼籲社會需要更多理解、關懷與溫柔，而非仇恨與恐懼。

隨後，蔡詩芸再度發文悼念罹難者，寫道：「願這場悲劇中無辜離世的人 Rest In Peace，也為他們的家人送上祈禱。」她同時關心傷者狀況，希望所有受傷民眾都能平安康復，並提醒大家外出時務必提高警覺，「少滑手機、盡量不要戴耳機，多留意周遭環境，注意自身安全。」

