北捷張文沒墜樓也難判死？粉專揭死刑改判內幕讓人心寒

台北車站隨機攻擊案凶嫌張文墜樓身亡，引發社會對司法的討論。擁有4.5萬追蹤者的臉書粉專「工程師看政治」發文列舉多起死刑改判無期徒刑的案例，直言張文若不是自己墜樓，在民進黨的司法保護下也死不了，投綠就不會有公道。該粉專並提及新北國三生割頸命案中，法官詢問受害者家屬「能否有機會讓凶嫌來孝順你們？」導致廢死聯盟粉專遭到網友灌爆。

中山捷運站出口擺滿哀悼的花束。（圖／中天新聞）

粉專「工程師看政治」列舉2003年陳昆明案，當時陳昆明用磚頭砸死8、9歲的劉姓姊妹，事發工寮到處是噴濺血跡，但法官考量他有精神病，又有教化可能，輕判12年，特赦後6年出獄。出獄隔年，陳昆明又登報紙廣告徵檳榔西施，再用球棒砸死前來應徵的年輕媽媽，一二審法官皆判死刑，更一審法官又考量他有精神疾患，又再一次有教化可能，改判無期徒刑。

廣告 廣告

案發現場。（資料圖／台北捷運提供）

2008年徐志皓誘騙侵害國中生均均致死案，一二審都判死，但最高法院指出前幾次審理都沒有考量「有無矯正」及「歸復社會」的可能就判極刑，撤銷原判發回更審，最終改判無期徒刑定讞。

2018年陳伯謙在華山大草原性侵、分屍高姓女老師案，台北地院判死刑，但高院認定陳符合自首條件，有教化可能，又改判無期。

2020年長榮大學案件，梁育誌綁架意圖侵犯長榮女學生未遂後，又綁架馬來西亞女大生上車，侵犯後殺害棄屍山區。一二審地院都判死刑，但最高法院認為對於梁「是否有殺人犯意」、「是否無教化可能性」的調查不詳盡，撤銷二審判決發回更審，目前案件尚未了結。

「工程師看政治」在貼文中表示，這次的割頸案並不特別，民進黨推動廢死已經二三十年，在黨的手上所有加害者都有無數次生存的機會，心有歹念者大可肆無忌憚，而受盡凌辱而死的人就只有被害者而已。該粉專指出，賴清德的大法官又以釋憲為由，弄出一條「所有法官都判死才能死」的規定，那個在台北車站揮刀帶走四人的張文，如果不是自己墜樓，在黨的司法保護之下他也死不了。

粉專感嘆，廢死團體就連無期徒刑都想廢除，黨的司法永遠是在爭取加害人的權益，幾乎所有判決都是對受害者家屬的二次傷害。但記憶終會淡去，下次選舉人們依然只會在意「抗中保台」這一虛偽命題。民眾一面投黨，一面還想要法院還什麼公道，那是不可能的。

延伸閱讀

平安夜難平靜 韓國瑜哀悼北捷無差別攻擊罹難者

賴清德聖誕夜談北捷重大事件 承諾落實撫卹補償機制

感謝余家昶無私英勇行為！疑張文哥哥親筆信致敬余母