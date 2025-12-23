北捷張文襲擊案錄影主機受損 捷運公司強化危安應變措施

臺北捷運公司針對12月19日張文隨機襲擊事件，在臺北市議會交通委員會提出因應強化措施報告。捷運公司說明，當天並無監視器故障，但臺北車站B2層一部錄影主機磁區於事發前一晚受損，可看即時影像但無法回溯，不過透過其他三組正常運作的錄影主機交叉比對，已全面涵蓋兇嫌移動路徑，沒有斷點，不影響辦案。

臺北捷運公司針對12月19日張文隨機襲擊事件，在臺北市議會交通委員會提出因應強化措施報告。（圖／翻攝畫面）

捷運公司指出，17時39分行控中心通報捷警已比對到兇嫌特徵，並提供監視器畫面圖像給捷警勤務指揮中心。考量本案有41組探測器跨區作動，未來只要發生「多區域火災警報」即視同危安事件處理，將擴充事件通知內容範本，透過車站廣播、跑馬燈、公司官網及「台北捷運Go」App推播，提醒旅客留意並採取必要安全措施。

廣告 廣告

在系統升級方面，捷運公司表示將在重要車站導入監視器AI辨識功能。（圖／翻攝台北捷運臉書粉專）

在系統升級方面，捷運公司表示將在重要車站導入監視器AI辨識功能，盤點市面上類似成熟產品或參考國際同業做法研議導入設置，提升系統安全。依市長指示，為因應即將到來的跨年活動，12月26日將結合警察、消防等相關單位，在營運期間辦理大型安全實兵演練，強化危安應變能力。

人員防護方面，各站已發放簡易式防護面罩，提升緊急救護安全。針對議員建議增加車站維安及監視器監看人力編制、監視設備功能升級預算，將依循相關程序爭取辦理。危安演練將納入所轄地下街區域及涵蓋通報、廣播內容等。

臺北捷運公司總經理黃清信表示，車站站長肩負繁重的車站營運重任，業務涵蓋車站管理、運轉調度、旅客服務、異常狀況處理等。從監視器畫面可見，在事件發生當下現場狀況複雜，臺北車站值班站長依照行控中心指示，已盡全力採取應變處置措施，並適時疏散旅客，除了在交委會會議中公開予以肯定外，公司將另外安排表揚。

延伸閱讀

「甲狀腺刺激素」正常非保證！睡眠節律失調恐增癌變風險

優惠剩1天！星巴克買1送1 超商咖啡買20送20快囤

今各地晴朗！氣象專家：更強冷空氣明南下 下探10℃