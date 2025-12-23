北捷張文逞兇曝科技瓶頸 徐弘庭籲導入主動式AI偵測通報

照片來源：徐弘庭臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對歹徒張文所引發的北捷危安事件，台北市議員徐弘庭今（23）日於臉書表示，在現有的硬體科技限制下，他必須幫現場的捷運公司及警察人員們說句話，他們真的都已經盡力做到最好了。

「真正影響現場通報、警方追緝速度的最重要因素是科技的限制。」徐弘庭回顧，自己2024年11月因應新埔站揮刀事件以及今年10月工作報告，就多次提到監視器應導入主動偵測異常人群奔跑、辨識攻擊性武器及危害安全的動作，並即時通報警方的主動式AI運算辨識功能，以增加類似事件的反應速度。

徐弘庭表示，導入運算必須建置高運算能力的資料中心，可惜由於成本考量，並沒有納入優先事項，但如同他所說，城市安全的科技創新投入，不能僅視為成本，而應以投資概念來面對，否則重大事件發生及對社會情緒影響是更難以承受的成本。

在監視器無法主動偵測異常、即時通報，以及嫌犯在每一個犯罪現場行動不超過5分鐘情況下，徐弘庭認為，北捷人員已盡最快速度人工比對，而嫌犯又在捷運警察剛巡邏過該地後才犯案，他合理懷疑嫌犯事前連捷運警察巡邏時間都有觀察，而且站長既要負責全站管控、通報以及第一時間忙於幫傷者止血救治，很難想像在當下的情況，換做是「我們自己」，誰能表現得比站長更好？

徐弘庭表示，相關警力在僅接收到燃燒煙霧彈的通報下，在案發後7分鐘趕到現場，也比快打部隊10分鐘的標準快速。在缺乏影像主動追蹤，必須採人工比對，以及兇嫌數度變裝的情況下，第一時間警方也無法即刻將犯嫌連結成同一人。

徐弘庭強調，任何的重大事件都無法用事後嚴格的上帝視角來做評斷，真正該檢討的是事前事後有哪些應作為而未作為的部分可以努力；儘速投入科技升級提升通報以及警方的查緝速度、整合目前三鐵共構警力無線電頻道、以及增派人力分擔站長過多事務，才是目前最重要的優先事項。

