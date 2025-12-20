北捷張文隨機攻擊引社會焦慮 雙北4心理師公會發布「5大安心指引」

雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，守護彼此心理安全。（圖／示意圖，photoAC）

台北市19日晚間發生隨機傷人事件，，消息震撼社會，也引發民眾不安與焦慮。雙北4個心理師公會20日發布聯合安心指引，提醒民眾在重大突發暴力事件後出現恐懼、焦慮等反應屬正常現象，並呼籲停止傳播血腥驚悚畫面，共同守護心理安全。

台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會及新北市臨床心理師公會指出，台北車站與捷運中山站周邊突發暴力事件，已對社會造成高度震盪，不少人出現不安、恐慌、憤怒、悲傷、失眠、專注力下降或身體不適，這些都是人在面對危機時常見且正常的心理與生理反應。

廣告 廣告

4公會提出5項安心指引。首先是「安住內心」，請理解自己的感受是真實且合理的，不必急著要求自己立刻恢復正常，大多數反應會隨著時間、休息與支持逐漸減緩。其次是「停止傳播」，這也是最重要的心理保護行動，呼籲不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面，不渲染細節、不散布未經證實的訊息，並主動保護兒少避免接觸刺激性內容。

第三，外出時保持警覺即可，無須過度恐慌，留意周遭環境、安全出口與人流動線，必要時可與親友同行；若感到焦慮，選擇留在家中休息也是負責任的自我照顧。第四是「彼此關心」，主動關懷親友與同事，傾聽陪伴而非責備，多留意孩子、長者與較脆弱族群，一句關心往往就是重要的支持力量。

最後，若情緒長時間無法緩解、已影響生活或工作，甚至出現嚴重失眠、恐慌或害怕進出公共場所，請及早尋求專業協助。心理師公會強調，尋求心理支持不是軟弱，而是面對壓力的力量表現。

民眾可撥打衛福部24小時免費安心專線1925，或聯繫台北市、新北市社區心理衛生中心，查詢合格心理師與諮商資源。台北市衛生局已整合相關專業資源，推出「心理諮詢安心方案」，民眾可透過社區心理衛生中心 24 小時服務專線，尋求免費心理諮商與情緒支持。

雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，守護彼此心理安全。（圖／翻攝自臺北市諮商心理師公會臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻釀4死「張文詳細時程表曝光」 4度縱火、5次換裝砍完人還回飯店補彈藥

北捷兇嫌張文砍人釀4死11傷 中捷英雄「長髮哥」嘆：悲傷到不行

早有預謀！「釀4死11傷」張文雲端計劃書曝光 謀劃一年搬到北車就為恐攻