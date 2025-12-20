「北捷張文隨機殺人」最新傷亡名單 衛福部：仍有2人ICU搶救

台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北車、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡，全案共造成4死，行凶動機成謎團。根據衛福部統計，此次事件一共造成4死11傷，目前還有2人仍在加護病房急救中。

衛福部指出，在北捷煙霧彈事件發生後，第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院。(圖/中天新聞)

衛福部指出，在北捷煙霧彈事件發生後，第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。



而截至今（20）日上午6時25分許，統計北捷隨機攻擊事件，一共15名傷病患送醫，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

傷亡入院名單：

台大醫院 2名

台北馬偕 2名

台北國泰 2名

新光醫院 2名

三總 1名

三總松山 1名

北市聯醫和平婦幼院區 1名

北市聯醫中興院區 1名

土城醫院 1名

亞東醫院 1名

輔大醫院 1名

傷亡人數總計：4人死亡，11人傷病

加護病房：2人

一般病房：3人

急診留觀：1人

