北捷張文「孤狼式恐攻」 專家：宛若挪威屠殺案「當年釀77死」

27歲張文昨天傍晚在北車捷運站、中山站持開山長刀砍人，並丟擲煙霧彈後墜樓身亡。國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授楊士隆分析，此案屬於長期計畫的恐怖攻擊事件，且屬於孤狼式恐攻，犯案手法類似2011年挪威爆炸與屠殺案，當時慘釀77人死亡。楊士隆呼籲建置預警系統，並結合民間力量協防，避免類似事件重演。

張文昨晚在北捷、中山捷運展進行無差別攻擊。（圖／授權自threads@realestatebless）

根據《自由時報》報導，楊士隆表示，張文事前準備煙霧彈與開山刀，先以煙霧製造混亂、轉移注意力，再進行隨機攻擊，並非臨時起意，而是具有明確目標與長期計畫的預謀犯案。他強調，這顯示其動機強烈，且行為具高度危險性，檢警應從張文的家庭背景、就業狀況、交友情形著手，釐清是否長期累積挫折與偏差人格發展。

從犯案手法分析，楊士隆指出，張男是憤世嫉俗的年輕人、具強烈反社會人格，透過高度表演性的暴力行為製造恐慌。他認為，其犯案近似孤狼式恐怖襲擊，而非單純情緒失控的隨機傷人，為引起大眾恐慌，讓社會重返鄭捷殺人案的沉重氛圍。

楊士隆認為，這類行為可能受到國外重大暴力事件影響，如2011年挪威爆炸與屠殺案及國內隨機殺人案件的模仿影響，或是刻意喚起民眾對鄭捷殺人案的集體創傷記憶。事件發生於人潮密集的大眾運輸場所，容易放大社會恐慌。

張文長時間計畫、孤狼式恐攻，專家認為與2011年挪威屠殺案頗為相似。（圖／翻攝畫面）

回顧2011年挪威爆炸與屠殺案，32歲的安德斯·貝林·布雷維克先在奧斯陸市中心的挪威政府辦公大樓附近引發爆炸，造成8人死亡，30人受傷。2小時後，安德斯再到40公里外的烏托亞島開槍潮人群射擊，造成69人死亡，66人受傷，安德斯當場被捕。事後警方證實安德斯與恐怖組織無關，皆為個人行為，總共造成77死，2012年安德斯最終被判刑21年。

楊士隆提醒，在警力有限情況下，應建置AI辨識等預警系統、危險物品偵測與緊急通報機制，並結合保全與民間協防力量。同時，社會安全網亦不可忽視，應及早接住高風險個體，方能降低類似事件再次發生。

