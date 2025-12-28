北捷忠孝復興站傳出爆炸聲 變壓器異常起火燃燒 警消急赴救援

北捷忠孝復興站旁變電站28日上午傳出爆炸聲響，北捷說明，經查是變壓器異常、短路產生震波所致，主結構沒有受影響。台北捷運提供



台北捷運忠孝復興站今日（12/28）上午傳出爆炸聲，地下室竄出黑煙，機房外牆還出現裂痕。警消獲報後迅速前往搶救，迅速撲滅火勢，無人傷亡，捷運全線運行正常。台北捷運公司指出，事故主因為變壓器異常產生瞬間火花，現場自動滅火設備立即啟動滅火，目前營運已恢復正常。

台北捷運忠孝復興站旁變電站今日上午發生火警並冒出黑煙，警消獲報後隨即出動指揮車3輛、消防車20輛、救護車2輛，以及65名消防人員前往救援，10時3分回報火勢撲滅、無人傷亡，現場為四層樓建築物的一樓起火且燒毀變壓器，燃燒面積約1平方公尺，事故未造成任何旅客受傷、受困，僅影響捷運站電扶梯及電梯運行，捷運營運正常。

北捷系統處長施政延表示，今日早上9點40分行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，開關保護跳脫，經查發現是變壓器異常，產生瞬間火花，現場自動滅火設備隨即啟動滅火，目前營運正常，經調查是主變壓器有異常狀況，因屬無人變電站，所以無人受傷。

施政延補充，由於變壓器異常、短路就有震波，把裡面粉塵、髒東西震出來，因此附近公務車才會有灰灰髒髒的現象；至於外牆突起主要是震波把玻璃弄破，磚牆突出部分並非主結構強，而是空心磚牆，是為了換設備時易於敲破更換所做的設計，主結構並未受到影響。

至於第一時間發生跳電，北捷說明是因變壓器異常，開關保護跳脫，導致新埔站至善導寺站部分電力跳脫，隨即進行轉供電，恢復正常電力供應，未影響列車運行。至於設備故障原因，仍待進一步詳查。

警消獲報後迅速到場處理，消防隊約10分鐘撲滅火勢。警方提供

