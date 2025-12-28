北捷忠孝復興站旁傳爆炸聲 變壓器異常爆火花

〔記者何玉華／台北報導〕台北市忠孝復興站變電站今(28)日上午傳出爆炸聲，地下室竄出黑煙，警消獲報前往搶救，火勢很快被撲滅，無人傷亡。台北捷運公司指出，是變壓器異常產生瞬間火花，現場自動滅火設備立即啟動滅火，目前營運已正常。

北捷指出，今早9點40分行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，開關保護跳脫，經查發現是變壓器異常，產生瞬間火花，現場自動滅火設備立即啟動滅火，目前營運正常。

北捷表示，因變壓器異常，開關保護跳脫，導致新埔站至善導寺站車站部分電力跳脫，隨即進行轉供電，恢復正常電力供應，未影響列車運行。將進一步追查設備故障的原因。

廣告 廣告

消防局接獲通報也出動指揮車3輛、消防車20輛、救護車2輛、人員65人前往救援，10時3分回報火勢撲滅，無人傷亡。現場為4層樓建築物的1樓起火，燃燒面積約1平方公尺。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷忠孝復興站變電站爆炸竄煙 站內手扶梯及電梯受影響

強吻女同事還舔乳頭 工程師秀600萬、招待陪出國旅遊仍有罪

法官要「割頸兇手孝順死者父母」？高院發聲明澄清

搬運200公斤「水晶洞」突倒下 砸死19歲搬家工人

