北捷忠孝復興站旁火警！機房爆炸牆壁凸出來 電梯一度停擺

【緯來新聞網】台北市捷運忠孝復興站旁的變電站，今（28日）上午傳出爆炸聲，竄出黑煙發生火警，經查是1樓起火燒毀變壓器，所幸火勢很快就被撲滅，無人受困傷亡，僅影響捷運站電扶梯和電梯運行，目前已恢復正常。

北捷忠孝復興站旁的變電站，傳出爆炸火警。（圖／翻攝自i_u_828 Threads）

有網友今天上午在Threads分享，忠孝復興機房爆炸，牆壁直接炸凸出來超恐怖，爆炸當下黑煙狂竄，畫面相當駭人，引發一番討論，「怎麼會突然爆炸！」、「感覺都很不妙」、「天啊…怎麼會震成這樣？」、「難怪我剛剛經過警消聲不斷」。



警消今天上午9點40分許獲報，位於大安區復興南路一段的北捷忠孝復興站旁變電站冒煙，疑似發生火警，隨即出動指揮車3輛、消防車20輛、救護車2輛、人員65人前往救援，10點3分回報火勢撲滅，無人傷亡。現場為4層樓建築物的1樓起火，燃燒面積約1平方公尺。

警消獲報後立刻到場救援。（圖／警方提供）

經查發現，是變壓器異常，產生瞬間火花，財損約新台幣5000元。現場自動滅火設備立即啟動滅火，這起火警僅影響北捷忠孝復興站電扶梯及電梯運行，捷運線全線營運都正常，詳細原因有待後續調查釐清。

