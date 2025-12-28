北捷忠孝復興站旁變電站火警 幸無人傷亡 台電：系統供電正常
台北捷運忠孝復興站旁變電站今天上午9時多傳出爆炸聲響，並冒出黑煙，台北市消防局大批警消趕往現場救援，10多分鐘後撲滅火勢，經查為一樓起火且燒燬變壓器，幸未造成人員受傷、受困，僅影響捷運站手扶梯及電梯運行，捷運營運正常。台電表示，捷運公司新復捷變電站設備故障所致，台電系統供電正常，已派員到現場警戒應變。
警消上午9時40分許獲報，位於大安區復興南路1段的北捷忠孝復興站旁變電站傳出爆炸聲響，並冒出黑煙，疑似發生火警，隨即派遣人車趕赴現場救援，經查發現現場為四層樓建築物，起火點為一樓的新復捷主變電站，現場無人受傷、受困，火勢於上午10時3分撲滅。
警消初查燒燬變壓器，燃燒面積約1平方公尺，財損約新台幣5000元。這起火警僅影響北捷忠孝復興站手扶梯及電梯運行，捷運線全線營運正常，詳細肇因待後續調查釐清。
針對復興南路忠孝東路口電力設施傳出火警，台電說明，為捷運公司新復捷變電站設備故障所致，台電系統供電正常，已派員至現場警戒應變。
