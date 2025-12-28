北捷忠孝復興站變電站火警原因曝光 清查後安全無虞
台北捷運忠孝復興站旁變電站今（28）日上午發生火警，現場傳出爆炸聲響並冒出濃煙。台北市消防局獲報後緊急動員大批人車前往搶救，所幸火勢迅速撲滅，無人受傷。北捷強調，事故為變壓器異常短路所致，雖造成部分站體外牆與玻璃受損，但未影響主結構安全，捷運全線維持正常營運。
消防局指出，上午近10時接獲報案，立即出動指揮車3輛、消防車20輛、救護車2輛及65名消防人員馳援。經查為變電站內變壓器起火，燃燒面積約1平方公尺。消防人員抵達後立即斷電並撲滅火勢，過程約10分鐘，確認無人員受困或受傷。
北捷系統處長施政延說明，行控中心於上午9時40分收到火警訊號，主變壓器上游開關保護機制啟動跳脫，自動滅火設備也隨即運作控制火勢。初步調查顯示，事故起因為變壓器異常短路產生震波，將內部粉塵與髒物震出，導致部分玻璃破損及外牆空心磚突出。施政延強調，受損牆面設計原本即為方便設備更換的空心磚牆，並非建物主結構，安全無虞。
受此事件影響，忠孝復興站內手扶梯及電梯一度暫停使用；此外，新埔站至善導寺站區間電力也出現瞬間跳脫，經北捷迅速進行轉供電作業後已恢復正常。台電方面表示，供電系統未受波及，但已派員至現場警戒應變，後續將配合北捷調查變壓器故障的確切原因，確保大眾運輸安全。
