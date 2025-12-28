社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

捷運站又出狀況了嗎？週日早上九點多，有民眾報案，說在台北市大安區聽到巨大的爆炸聲響，警消獲報到場後發現，原來是捷運忠孝復興站的變電站，因為變壓器短路，造成火警意外。大樓的外牆不僅被燒得焦黑，還被震出裂痕，捷運公司表示，並沒有影響到主結構。

好幾名路人，在人行道上走來走去。下一秒，一旁的防火巷，突然竄出巨烈火舌，伴隨大量濃煙，牆壁瞬間炸裂。當時一名身穿黑色衣服的男子，正準備要牽腳踏車，只見他受到強勁氣體的波及，往後退了好幾步，差點跌倒。

廣告 廣告

民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，當時變電所發出巨大的爆裂聲響，玻璃碎片飛了數十公尺，附近店家全都遭殃。」附近店家說，早上的時候突然就砰的一聲，超級大聲然後東西就飛濺出來，很厚的玻璃可能往後(噴)到六七十米有喔，因為到後面的巷子都有。還有人表示，砰一個很大聲的爆炸聲超級大聲，沒有聞到味道，就很多消防車跟警察都來。

大安區巨響！北捷忠孝復興站變電站火警 大樓外牆焦黑磁磚噴飛

捷運變電站傳火警，造成民眾恐慌。（圖／民視新聞）

這起驚悚的火警，就發生在台北捷運文湖線，忠孝復興站旁變電站。28號上午9點多，事發當下，民眾還搞不清楚狀況，大量黑煙不斷竄出相當駭人。大樓的外牆，不僅被燒得焦黑，還被震出裂痕，好幾塊磁磚，搖搖欲墜，一度導致忠孝復興捷運站的手扶梯，停止運作。

北捷才剛發生1219隨機攻擊事件，這回捷運的變電站再傳火警，引起民眾恐慌。根據了解，是因為變壓器短路所造成。捷運公司在事後，也針對變電站的空心磚牆面，進行檢查，並沒有影響到主結構。台北捷運公司系統處處長施政延表示，變壓器上游的主開關有保護跳脫，自動灑水器就有作動，主變壓器它有異常的狀況。

大安區巨響！北捷忠孝復興站變電站火警 大樓外牆焦黑磁磚噴飛

捷運變電站傳火警，造成民眾恐慌。（圖／民視新聞）

只是再看看當時的畫面，好幾名路人，就在人行道上走動，相當驚險。所幸這起意外，沒有造成人員傷亡，否則後果恐怕不堪設想。

原文出處：大安區巨響！北捷忠孝復興站變電站火警 大樓外牆焦黑磁磚噴飛

更多民視新聞報導

忠孝復興旁變電站突爆炸竄火煙 警消到場搶救幸無人傷

中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制

罕見畫面！7.0強震夜襲 環狀線乘客沿鐵軌走回前一站

