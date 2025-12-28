北捷忠孝復興站變電站爆炸竄煙 站內手扶梯及電梯受影響

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市大安區復興南路一段捷運忠孝復興站旁變電站今天上午9時許傳出爆炸聲響，台北市消防局獲報後派遣大批警消趕赴救援，抵達現場時，發現變電站內冒出陣陣黑煙，警消隨即佈水線進入灌救，火勢在10多分鐘撲滅，所幸沒有造成傷亡，起火原因仍有待調查。

警消調查，台北捷運忠孝復興站附近變電站，今上午9時41分傳出爆炸聲響，且冒出濃濃黑煙，民眾聽見巨響後紛紛打119報案，消防局出動各式消防車23輛、救護車2輛及消防人員65人到場，隨即佈水線進入射水灌救。

警消指出，現場為變電箱起火燃燒，火勢於上午10時3分撲滅，火警僅影響忠孝復興站手扶梯及電梯運行，捷運線全線營運運行正常，經清查後未發現有人員受困及傷亡，至於詳細起火原因，仍有待相關單位進一步釐清。

