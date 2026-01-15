北捷忠孝新生站女乘客亮刀！ 問「要不要幫妳剪頭髮」遭帶走強制就醫

北捷忠孝新生站一名女乘客持剪刀引起恐慌。（示意圖，本刊資料照）

北捷忠孝新生站今（15日）下午2點41分，驚傳有一名51歲詹姓女乘客在車廂亮出剪刀，詢問其他乘客「要不要我幫妳剪頭髮？」當事人被嚇壞連忙報警，其他乘客見狀也紛紛逃竄。捷警獲報到場後，確認無人受傷，持刀乘客則交由轄區警方，北捷列車行駛未受影響。

捷警表示，一名女乘客在車廂內掏出加裝護套的剪刀，詢問鄰座2名女乘客「要不要我幫妳剪頭髮？」引發恐慌。捷警及站內保全到場後確認無人受傷，2名女乘客暫不提告，持刀女乘客經救護人員評估後，已被強制就醫，詳細情況仍待警方後續釐清。

北捷忠孝新生站一名女乘客持剪刀引起恐慌。（翻攝畫面）

