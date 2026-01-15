北捷忠孝新生站女乘客亮剪刀 警察強制就醫
（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北15日電）台北捷運忠孝新生站今天有名女乘客突手持剪刀，鄰座女乘客見狀立即通報站內保全人員和捷警，經查無人受傷，捷警隨即將持剪刀女乘客帶下車，並強制就醫。
台北市警察局捷運警察隊下午2時41分接獲通報，稱北捷忠孝新生站有乘客糾紛，立即派員趕赴現場處理。
經調查了解，涉案女乘客疑因狀況不佳，竟於列車內持加裝護套的剪刀並詢問鄰座兩名女乘客是否需要剪髮，2女見狀立即通知捷運站內保全人員協助處理。
所幸現場無人受傷，捷警立即將持剪刀女乘客帶下列車，隨後強制就醫，報案的2名女乘客則暫不提出告訴。
捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運期間，若發現任何不法或可疑情事，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員、保全人員，也可撥打110報案。捷警接獲通報後，將即刻派員趕赴現場處理，以維護捷運系統乘車安全。
台北捷運公司表示，此案已交由警方偵辦中，全線營運未受影響。（編輯：張銘坤）1150115
其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
【明星聊愛車】Linda廖語晴的育兒首選─Toyota RAV4 空間大、節能省油、安全性夠 內建行車錄影不用外接行車記錄器
好久不見的Linda（廖語晴），曾發行過三張音樂專輯，在婚後淡出演藝圈赴美生活，為了讓雙胞胎兒子可以學中文，在2024年搬回台灣，近期除了協助父親的連鎖影城家業，重心多放在育兒上，也積極經營Podcast頻道，在節目中可聽見其對生活、工作、育兒、人際的看法！原本都是以Uber代步的她，在2025年中購入Toyota RAV4油電車，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 23 小時前 ・ 3
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
104 萬起、新 RAV4 登場！三種外型＋六種等級 怎麼選最聰明？
全新Toyota RAV4共規劃出豪華、尊爵、尊爵+、旗艦、ADVENTURE 4WD與GR SPORT 4WD六個車型等級，從都會家庭、戶外機能到運動取向都有明確對應，並且相較於104萬至140萬元之間的預售價格，除了入門豪華車型維持104萬售價不變，其餘版本全部再降1萬元，藉由更具競爭力的定價策略吸引買家進場，也充分展現和泰汽車想要持續鞏固銷售霸主地位的企圖心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
Toyota 新一代 Yaris 預計今年登場！GR Yaris 將搭 1.3 渦輪征戰 Rally 4 賽事
Toyota 於日本、歐洲市場販售的 Yaris 自 2020 年問世至今，即將推出大改款車型，預計今年就會登場，日媒指出屆時 GR Yaris 也將同步問世，將採用全新 1.3 升三缸渦輪引擎參加 Rally 4（世界拉力錦標賽入門級別）賽事。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 10 小時前 ・ 8
台中捷運紫線進度曝光！耗時近4年第6次提送交通部
台中捷運七線齊發，相關興建進度再傳捷報。市府捷工局14日指出，捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，上周再次提送交通部審議。不過，可行性研究於民國111年首次送中央審議，來回修正已達6次且耗時近4年，外界盼中央盡速核定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
買新車要等過年後？ 傳「美規車」進口關稅將規零
農曆過年前想開新車的觀眾朋友，現在是不是再等等呢！外傳台美關稅降到15%，條件之一是「美製車進口關稅」降到0%，如果成真，代表美國進口車會變便宜，粗略試算，GLE可能兩百萬就能買，BMW X5甚至有機會降百萬！而美規車如果低價搶市，勢必會帶來連鎖反應，其他車款也會跟著降！所以也有專家認為，如果不急著用車，也許可以再觀望。 #買新車#過年後#美規車#進口關稅東森新聞影音 ・ 20 小時前 ・ 1
本田魂轉向美式硬派？美國製 Passport 傳逆輸入，話題壓過 Prelude、Civic Type R HRC Concept｜2026東京改裝車展
2026 Tokyo Auto Salon確實還可見到熟悉的身影如FL5 Civic Type R與新生Prelude等，但Passport的出現似乎又讓局面不太一樣了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 2
車市回溫 和泰車RAV4本月破萬台
打響車市第一炮！一掃去年低迷，車廠龍頭和泰汽車13日發表全新TOYOTA ALL NEW RAV4，總經理蘇純興透露，自去年底開放預接後，訂單已突破5000張，有信心本月可突破1萬台，朝全年3萬台目標挺進，認為關稅議題已淡化，加上台股不錯，今年車市只會愈來愈好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
福斯放大絕 Tiguan、Passat年式更新優惠開搶
Volkswagen為26年式The new Tiguan帶來大幅進化，從外觀第一眼就讓人印象深刻。全車系同步德國規格，首度標配前後廠徽光標定位燈，搭配延伸至左右的水平燈條，夜晚行駛時辨識度爆表，不只帥氣也更安全。高階車型再升級IQ.LIGHT矩陣式LED頭燈，擁有高達19,200個多像素光點，能依路況自動調整照明模式，山路、市區、高速公路都能給駕駛最清楚的視野。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬
台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 2
新北院驚傳縱火案 21歲女火燒螞蟻險釀災｜#鏡新聞
新北地方法院昨天（1/14）發生火警，一名21歲蔣姓女子法院外頭等，因詐騙案而被通緝的男友時，太無聊，跑到無人商店內，拿酒精噴灑咖啡機旁的螞蟻，並拿打火機引燃，接著人就離開了，好在法警及時發現，第一時間進行撲滅，才沒讓火勢蔓延開來，而女子事後也被依公共危險罪現行犯逮捕到案。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
碰！深夜巨響 住戶驚：社區13樓牆砸落壓1樓鐵皮
台中市 / 綜合報導 台中北區這處社區大樓，昨(14)日晚上發生13樓的建築物外牆砸落，壓垮1樓住家的鐵皮，轟然巨響，嚇壞住戶，還好屋內住的90歲獨居長沒有被壓傷。不過住戶說，大樓屋齡約40年，過去就曾發生磁磚脫落，社區還因此貼出公告提醒住戶，但是苦於沒有經費進行整建。深夜11點多碰一聲，地面瞬間揚起濃濃白煙和粉塵，把視線都遮蔽起來，竟然是13樓的外牆脫落，砸到1樓住戶鐵皮遮雨棚，看看事發現場，住宅鐵皮屋頂被砸到半片掉下來，破裂的紅磚散落一地，社區拉起封鎖線和三角錐，避免人員再靠近。離譜事件發生在台中北區這處社區住宅，14日晚間11點多，13樓的建築外牆脫落，目擊民眾：「很大聲，好恐怖喔，屋頂的那個瓦掉下來，砸到那個屋頂還有冷氣。」屋子被砸住戶：「有嚇到啊，嚇死了。」當時一樓住戶是90歲獨居奶奶，幸好早早就睡了，沒有因此受傷，不過住戶說早在這次事件以前，就會有磁磚脫落，社區還因此設置告示提醒。社區其他住戶：「之前都是一些二丁掛磁磚脫落，這一次這個大面積是第一次。」主委表示社區市屋齡40多年，過去發生兩次壁磚掉落，雖然有請專業人士協助檢查，都苦於沒有經費修建。社區管委會主委戴龍寺說：「(管理費)一戶500塊，我們40幾年老社區，全部都要汰換，管路脆化，線路，經濟非常拮据。」經過這次事件，社區也要對大樓外牆安全做全面檢視，也希望向台中市府能爭取經費來協助社區整建。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
從悔恨到夢想實現：Toyota GR GT 超跑、Gazoo Racing 賽車子品牌，屬於 Morizo 先生的跑車浪漫旅｜2026東京改裝車展
而今的潮流趨勢改變也好，法規限制也好，Fun Car不斷減少限縮的前提下，曾經以「無聊」聞名的 Toyota反而一再突破原有品牌框架，以全新GR GT為象徵寫下關於豐田章男Morizo的跑車浪漫旅。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
面交遭詐！買家謊稱「過火辨真偽」 得手55萬金項鍊逃
台北市 / 綜合報導 一名周姓賣家透過臉書社團，與鍾姓男子相約在台北市一間餐廳，要面交一條3兩重，市值約55萬的黃金項鍊。過程中，買家鍾姓男子辯稱要跟餐廳借廚房過火，辨別黃金真偽，但之後就從後門逃逸，賣家才驚覺受騙！警方循線在48小時內，逮到有詐欺前科的鍾姓男子，但項鍊已經被他賣到銀樓。員警VS.鍾姓嫌犯說：「20點57分，那警方在這邊出示拘票對你實施拘提。」灰衣男子在民宅門口被員警 拘提 ，警密錄陪同帶回，不發一語乖乖配合，原來他涉嫌詐騙，被警方帶回偵辦。事發在台北市中山區一間餐廳內，鍾姓嫌犯6日中午，在臉書社團上看到周姓賣家貼文，販賣價值55萬的3兩黃金項鍊，便跟他相約當天晚上進行面交，沒想到兩人到了餐廳，嫌犯卻謊稱要跟店家借用廚房，過火辨別真偽，實際上卻帶著項鍊開車逃逸，周姓賣家這才驚覺受騙報警。黃金價格水漲船高，以目前金價1錢要價1萬8千元，過火辨真偽只是嫌犯的拖延戰術，銀樓業者劉小姐說：「真金不怕火煉，一般的民生用火，也燒不動黃金。」警方事調閱監視器，48小時內在新莊逮到有詐欺前科的鍾姓嫌犯，但項鍊早被他賣到銀樓，中山分局民權一派出所副所長林政宏說：「遭對方假借以拿到廚房辨別真偽為由詐騙，損失價值約55萬元的金飾，警方立即調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分。」周姓賣家原本要用黃金項鍊換現金，投資股票，以為面交相對有保障，沒想到還是遇上詐騙損失慘重。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Subaru公布開春優惠！Forester奪日本年度風雲車，忠誠車主加碼現金回饋
為了迎接2026年，Subaru台灣總代理意美汽車宣布推出多項購車優惠方案，包含回饋資深車主的「忠誠車主專案」，以及針對新購族群規劃的「新年煥新計畫」，透過現金回饋、零利率分期與延長保固等多重優惠，來降低消費者的入手門檻。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 22 小時前 ・ 2