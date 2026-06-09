北捷性平案暴增！苗博雅點名5大車站 怒槓總經理：我什麼時候講吃案？
政治中心／綜合報導
台北市議員苗博雅今（9）日市政總質詢，針對台北捷運的車站、車廂偷拍、性騷等性平案件數質詢台北市長蔣萬安，她揭露在蔣萬安擔任市長的三年，捷運性平案件數「節節升高」，並公布車站的前五名為，台北車站、忠孝復興、松江南京、大安站及中山站，並說「捷運公司數字逐年下降，警察局逐年上升，案子只有可能被吃掉，案子不可能生出來」，但捷運公司總經理黃清信認為被苗博雅指責「吃案」頻頻反駁，讓苗博雅爆氣反擊「我甚麼時候講吃案，市長！你這總經理不用管一下嗎？」氣氛瞬間凍結。
針對捷運車站、車廂偷拍性騷等性平案件，苗博雅質詢時表示，今年2026年才5個月，相關案件數已是去年兩倍以上，經她的分析在站區以偷拍為主，在列車上是性騷擾比較多，相關性平案在2023年通報87件，2024年通報114件， 2025年144件，今年2026年前5個月就有52件，苗博雅憂心地說按比例，如果不改善到年底會破120件。
苗博雅也公布台北捷運發生性平案件，前五名車站：台北車站、忠孝復興站、松江南京站、大安站及中山站，並說相關案件統計「捷運公司數字逐年下降，警察局逐年上升，我當然相信警察局，『案子只有可能被吃掉，案子不可能生出來』，2025年捷運公司只有警察局掌握的五分之一。
這時，台北捷運公司總經理黃清信回應，「我們車站站長只要接到旅客反應一定會通報，我們沒有吃案的必要。」苗博雅回說「我不是怪你站長，也不是說你吃案，你就是狀況外。」
黃清信又說「旅客有可能對警察來通報，因為警察本來就是受理機關，我覺得來源方式不一樣，我們沒有吃案，沒有吃案必要」苗博雅又回「你現在就是在講你們橫向溝通有問題…」黃清信似乎很在意「吃案」問題，再回說「這報案數字跟橫向溝通沒有關係，民眾喜歡跟警察報就跟警察報，如果跟我們報我們就通報到警察，我們沒有吃案的必要。」
苗博雅這時沒好氣地回應「所以你的意思是說跟警察局報案發生在捷運站車廂內裡面的性平事件，你不需要知道？」黃清信這時又說「你不要扭曲我們的說明。」這時苗博雅的火氣也有點上來反擊「你也不要扭曲我的意思，我剛有說你們吃案嗎？」黃清信又回「旅客如果跟警察報當然是警察的統計數據，我當然不會知道！」之後有補一句「我們可以跟他們做橫向聯繫啦也會主動查報」。苗博雅則反問「那你現在是在槓甚麼東西？」
苗博雅重申「我剛才沒有講你們吃案啊！」黃清信又回應「你剛才就講我們吃案」，雙方你一句我一句，苗博雅這是氣忿的指著蔣萬安嚴正的說「我甚麼時候講車站吃案？市長，你這總經理不用管一下嗎？」
苗博雅情緒後說，自己從沒說過捷運吃案，「我只有在講案件量多寡 要以案件量多的為主，因為案件只有可能被吃掉，案件不可能自己生出來」，強調要以警察局數字為主，「把我沒有講的話塞到我嘴吧裡，你們現在市府都這樣做事的嗎？」議會都有直播錄音 ，不要急著在那狡辯，聽清楚議員講的有那麼困難嗎？
蔣萬安則試圖緩和氣氛打圓場表示「議員我們會來比對，我想確實橫向聯繫我們可以加強」，並承諾即刻建立起橫向聯繫，至少數字一致要能比對分析。
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