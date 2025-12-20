北捷恐怖攻擊釀3死11傷 民眾誠品南西自發獻花哀悼

許多民眾在中山站獻花。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站昨（19日）晚間發生隨機攻擊事件，27歲張文先後在站區內投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾，再跑到中山南西誠品揮刀攻擊路人，最後畏罪輕生身亡，事件共造成3名無辜民眾死亡，連同張文在內共4人喪命，另有11人受傷。

案發現場捷運中山站南西誠品百貨門口，昨天許多人在此被攻擊，還有一名騎士被砍倒地，送醫宣告不治，今日民眾自發到事發現場獻花表示哀悼，並寫下小卡希望逝者安息、傷者康復、社會安穩。

