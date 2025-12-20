北捷恐怖攻擊釀4死！霸氣老闆宣布「上下班搭計程車」：錢我來出

（記者洪承恩／綜合報導）北捷台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成重大死傷，也讓不少通勤族人心惶惶。一名網友近日分享公司群組對話，只見老闆在第一時間霸氣宣布，若員工近期搭捷運感到不安或害怕，上下班可改搭計程車，「費用公司出」，暖心舉動曝光後立刻在網路上掀起熱烈討論。

原PO在Threads貼出截圖指出，老闆在群組中直言，最近若大家通勤時感到焦慮，不必勉強搭捷運，改搭計程車也沒關係，車資可私下請款處理，只希望員工能安心上下班，不要承擔任何風險或恐懼情緒。

圖／北捷台北車站、中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，兇嫌張文持刀隨機砍人，導致多人傷亡˙。（引新聞資料照）

貼文曝光後，原PO忍不住大讚老闆「帥爆了」，而該名老闆也親自現身留言區回應，幽默表示自己「能做的不多，保護好宗門的人，是大師兄的責任」，短短一句話吸引數千人按讚。

圖／由於北捷恐怖攻擊事件引起恐慌，一名老闆霸氣宣布，讓員工搭計程車上下班，自己出車資。（翻攝Threads）

不少網友看完紛紛留言稱羨，「這種老闆真的少見」、「提著燈籠也找不到」、「把員工當家人就是讚」、「最後一句真的會讓人想哭」，直呼這才是理想中的主管。

也有網友感嘆現實落差，有人表示公司就在事發地點附近，事發後仍照常上班，卻沒收到任何關心訊息，對比之下更顯這名老闆的貼心與用心。

另有網友補充，部分員工通勤距離相當遠，例如淡水到中和、永和一帶，平時搭捷運耗時又勞累，若改搭計程車，單趟費用不低，老闆仍願意全額吸收，更讓不少人直呼「這老闆活該賺錢」、「還缺員工嗎」。

