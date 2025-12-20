北捷恐怖攻擊釀4死11傷 Joeman昔開箱煙霧彈影片被挖！網質疑：誰都能買？

27歲男子張文昨（19）日在台北市鬧區發動恐怖攻擊，持煙霧彈、汽油彈及長刀接連犯案，造成4死11傷的重大傷亡，令社會大眾譁然。（圖／林冠吟攝）

27歲男子張文昨（19）日在台北市捷運台北車站、中山商圈發動恐怖攻擊，持煙霧彈、汽油彈及長刀接連犯案，造成4死11傷的重大傷亡，令社會大眾譁然。事發後有網友不理解為何這麼容易取得煙霧彈，有人發現知名YouTuber Joeman（本名翁雋明）過去曾開箱過煙霧彈，再次掀起熱議。

昨日台北市鬧區發生隨機砍人慘案，造成4死11傷悲劇，許多民眾都很難過，各大社群平台也瘋狂討論相關議題。有一名網友挖出Joeman過去的影片並在Threads發文表示，「原來以前Joeman就開箱過煙霧彈，這東西原來很容易買到，該管制了吧？」

廣告 廣告

知名YouTube Joeman過往開箱過煙霧彈，如今被網友翻出。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

貼文底下網友反應很兩極，有人認同原PO說法，驚呼「誰都能買得到？」；但也有不少網友反駁，「一堆人酒駕，是不是該禁止汽車、機車還有酒」、「最後衰的是我們這群生存遊戲的玩家，又被貼上危險族群的標籤了」、「為什麼煙霧彈要管制，我影視公司拍攝也常用到，目前大家都很健康」。

還有Joeman的忠實觀眾開玩笑，「從影片畫面看得出來真的是蠻久以前的Joeman了」。Joeman過去以開箱3C、科技產品題材的影片聞名，還有製作過結合道具與特效的實驗性影片，都廣受好評；Joeman的YouTube頻道已經累積超過200萬粉絲訂閱，影片題材也越來越多元，有開箱豪宅、旅遊和生活相關，雖然他本人近年多次發生爭議，仍還是有一票粉絲追隨。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

驚人裝備曝！警旅館內搜出6把刀 張文攜30公分雙刀沿路砍殺

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚