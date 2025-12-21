北捷恐怖攻擊！Joeman 8年前開箱煙霧彈 網質疑：該管制？

台北市捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈及長刀接連犯案，釀成4死11傷。知名YouTuber Joeman過去開箱煙霧彈影片因此被網友翻出，再度掀起熱議。

YouTuber Joeman過去開箱煙霧彈影片被網友翻出。（圖／翻攝Threads）

有網友在Threads發文：「原來以前Joeman就開箱過煙霧彈，這東西原來很容易買到，該管制了吧？」貼文曝光後，有網友驚呼：「誰都能買得到？」不過也有網友持反對意見：「一堆人酒駕，是不是該禁止汽車、機車還有酒」、「不管管制什麼東西，只要那人有東西，不管手上拿什麼都會是危險的」。

張文攜帶多顆汽油彈、煙霧彈及多把刀具，於捷運台北車站及中山站一帶隨機攻擊。（圖／翻攝畫面）

還有網友認為：「東西不會殺人，人才會殺人,，應該要讓大家都知道怎麼防衛這些」、「最後衰的是我們這群生存遊戲的玩家，又被貼上危險族群的標籤了」、「為什麼煙霧彈要管制，我影視公司拍攝也常用到，目前大家都很健康」。

網友熱議該不該管制煙霧彈。（圖／翻攝Threads）

Joeman過去以開箱3C、科技產品題材的影片聞名，廣受好評，YouTube頻道已累積超過277萬粉絲訂閱。他曾在2017年上傳一部名為「超狂！用煙霧彈拍出動作電影？LT40煙霧彈開箱」的影片，開箱並簡單介紹煙霧彈型號，不過目前該影片已找不到。

