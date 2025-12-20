北捷恐怖攻擊4死！張文「2行兇細節」細思極恐 她點關鍵：絕非普通人

張文在北車、中山投擲煙霧彈、砍人。圖／翻攝畫面

19日北捷發生恐怖攻擊2，27歲兇嫌張文先後在台北車站、中山投擲煙霧彈、砍人，導致4人死亡、9人受傷，兇嫌在作案後墜樓輕生。對此，有誠品員工透露，兇嫌跳下去的地方平常是回收場堆滿紙箱，結果紙箱在案發時已經清空，懷疑他原本是想逃逸；另外，網紅波痞認為兇嫌動作流暢，絕非普通人。

有誠品員工透露，兇嫌在作案後跳下的地方是回收廠，平常會堆滿紙箱，懷疑兇嫌友事先場勘，想從頂樓跳到紙箱逃逸，結果紙箱在19日已經清空，他才會墜樓身亡。對此，一名網友在Threads發文指出，兇嫌在跳下之前，已經把身上裝備全部卸掉，猜測他打算混入人群中逃逸，因此墜樓身亡應該是意外，並非是畏罪輕生。

另外，網紅波痞在臉書粉專「波痞到底是在幹嘛？」發布貼文，她指出，「那一身裝備跟流暢的動作絕對不可能只是普通人」。她呼籲台灣人提高警覺，「來都不是什麼杞人憂天唯恐天下不亂，不要再當個被煮熟的青蛙而不自知」。

波痞透露，事發前一天才跟媽媽、小孩前往北車、中山一帶，本來還想稱讚中山聖誕市集很美，沒想到隔天就出大事，她再度呼籲台灣人一定要提高警覺，「不要整天只想著『我不懂政治』，身為一個台灣人，我們的存在就很政治了」。

