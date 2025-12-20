北捷恐怖連續襲擊事件 北高車站警荷槍實彈巡邏

南部中心／綜合報導

北捷隨機攻擊事件發生之後，也引發國內其他大眾交通系統的緊張，包括高捷、高雄火車站，以及桃園機場、小港機場，全都出現大批警力，荷槍實彈進行巡邏。搭車民眾也很擔心，只能保持警戒，見警率提升，也讓大家多少感到安心一些。

陸空運輸加強維安 車站、車廂見警率提升

北捷發生隨機攻擊事件後，高捷見警率提高，車廂裏也看得到警察的身影。（圖／民視新聞）

北捷發生隨機攻擊事件，事發地點之一的台北火車站，一早就有警察拿著盾牌四處巡邏。而在高雄火車站，也出現大批員警，荷槍實彈，不斷穿梭在大廳和月台，注意來往行人。民眾說：「會比較有一點惶恐，可能會對於周遭的人比較警戒這樣子。」另一位民眾也說：「多少會有點怕怕的，畢竟是關乎人身安全，所以多少還是會在意自己會不會受害。」不只有鐵路警察，還有轄區員警協防，站體內也有保全，配備棍子和辣椒水，三重防護，確保旅客安全。台鐵高雄站長黃登瑞表示，「我們高雄站也有配備一些保全人力，加強巡視的頻率，隨身的防護具都帶在身上，他的防護具包括警棍跟辣椒水，列車長有時候他們車長室都配有所謂的警棍。」

陸空運輸加強維安 車站、車廂見警率提升

高雄小港機場也一樣感受到肅殺氣氛，員警手扣在板機上，眼盯四方，隨時保持警戒，避免再有人伺機而動。（圖／民視新聞）

同樣的警戒，高捷也有，員警拿著盾牌，佈署在人潮較多的車站，進行巡邏，就連車廂裏也看得到警察的身影。民眾明顯感受到見警率的提升。女性民眾說，「上車還是前後左右還是會觀察啦，但是可能是緊急狀況，當然我們還是會措手不及，所以有警方在場的話，我們當然是會安心很多。」另一位女性民眾也說，「害怕還是會怕，但這是我的主要交通工具還是會來搭，有人在幫忙戒備，但自己還是要提高防禦心。」除了陸路交通之外，航空站的部份，嫌犯張文居住地所在的桃機，也立即動員大批警力，荷槍實彈穿梭在旅客之間。高雄小港機場也一樣感受到肅殺氣氛，員警手扣板機，眼盯四方，隨時保持警戒，避免再有人伺機而動。

