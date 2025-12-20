北捷恐攻》派翠克贊同死刑 嚴肅發聲：犯罪不該讓家人承受痛苦

派翠克20日出席活動。（池宗玲攝）

派翠克今（20日）主持阿部瑪利亞代言髮品活動，談及19日晚間在捷運台北車站、中山站發生的北捷恐攻事件，難過表示自己當下第一個念頭就是「我爸媽在哪裡？」對於是否支持死刑，他也說出真實想法。

北捷恐攻事件發生，網路上再次掀起死刑、廢死的兩派聲浪，派翠克思索片刻後說：「犯什麼事就要接受什麼懲罰，本來就不應該犯罪」，支持死刑嗎？他再想了一會兒，緩緩的說：「我覺得是吧，為什麼他犯錯了，要家人承受痛苦，這樣不公平！」

派翠克（右）與阿部瑪利亞鬥嘴，製造許多笑聲。（池宗玲攝）

派翠克日常也會搭乘捷運，昨天看到新聞時相當難過又生氣，「我嚇爆！真的太近了，以往發生事情的時候，我們都會覺得離我們遙遠，大家真的要注意安全，提高警覺」。他也說，他觀察現在很多人都習慣將耳機音樂聲開到最大，「尤其有些人還會開降噪模式，我真的呼籲大家不要這樣，也不要邊走邊玩手機」。

