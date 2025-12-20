北捷恐攻下一個點名高雄車站 卓榮泰震怒：找出這個IP

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含凶嫌在內4死、9傷。隨後，有網友在社群平台稱與嫌犯來自同一組織，揚言「下一個地點是高雄車站」。行政院長卓榮泰今（20）天聽聞後震怒，並表示「我非常痛恨這樣的行為，這對社會完全是負面的敗害」，已要求警方系統全力追查IP。

卓榮泰今天一早接連到內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問隨機襲擊事件傷者及家屬，並於三軍總醫院接受媒體提問。

卓榮泰表示，一早來到三軍總醫院，謝謝醫療團隊，從昨天到現在很細心的來照料一位年輕的蔣先生，蔣先生的傷勢是在右邊胸部，幸好沒有傷及肺部等重要的器官，從昨天開刀之後，剛剛看到蔣先生非常正向樂觀，當然家人非常擔憂，但這種積極應有助於及早能夠恢復健康。

卓榮泰指出，蔣先生是誠品的職員，昨晚張姓犯嫌衝到二樓，沒有任何接觸，直接就揮掃長刀，這是一個無差別傷害，幸好醫療團隊精心護理，希望蔣先生能早日的恢復。

對於有網友稱「下一個地點是高雄車站」，卓榮泰聽聞後震怒，並表示這事件給社會一個很大震撼，政府要重新檢討很多工作，但此時他要拜託社會，對這種不真實、不正常的信息都減少傳遞。

他也強調，在網上肆意傳播這種惡意的傳話，從昨天就開始通過各種警方系統在全力追查，警方需要找出這個IP，不管是真、是假都好，都不應該這麼做，「我非常痛恨這樣的行為，這對社會完全是負面的敗害」，也希望大家以此為戒，不要再有這樣行為出現。

至於是否有更近一步掌握嫌犯動機，卓榮泰僅說，還要進行追蹤。

