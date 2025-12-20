北捷恐攻不到1天...三峽32歲男「持雙刀追砍路人」 加油站潑不明溶液瘋喊：我要維護世界和平

三峽一名32歲男子穿著睡褲，在街上持雙刀揮舞，最後衝進加油站辦公室潑灑不明溶劑。（翻攝畫面）

北捷台北車站與中山商圈昨（19日）傍晚才爆發恐怖攻擊，造成4死11傷，民眾仍在恐慌之中，然而三峽今（20日）竟再度傳出疑似模仿行為！一名32歲男子不僅手持雙刀揮舞，還潑灑不明液體，引發民眾恐慌，警方迅速到場將人壓制，所幸未造成其他人員傷亡。

北捷事件後再傳驚魂 新北三峽是否出現模仿案？

警方指出，今下午2時39分接獲通報，位於新北市三峽區介壽路一段，有一名男子手持雙刀在路上徘徊揮舞，並沿途做出追逐路人的動作，現場民眾見狀緊急報警求助。

持雙刀闖入加油站？ 現場員工驚慌報警

據悉，呂男當天下午從住處外出，手持兩把刀具在街道上行走，並疑似潑灑不明溶液，隨後闖入介壽路上的一間加油站商店內，嚇壞站內員工。警方獲報後立即派遣約10名警力前往處理。

新北市三峽區20日下午發生持雙刀揮舞事件，警方獲報後迅速到場將男子壓制，所幸未造成其他人員傷亡。（翻攝畫面）

男子揮刀時高喊何口號？ 警方如何快速壓制？

警方到場時，呂姓男子仍持刀揮舞，情緒激動，並高喊：「我要維護世界和平！」警方隨即展開包圍行動，成功將人壓制。過程中，呂姓男子不慎遭自己持有的刀械劃傷，傷勢屬輕微，並未波及其他民眾。

呂男送醫後偵辦 將依公共危險等罪移送

警方表示，呂姓男子精神狀況疑似不穩定，但並未領有身心障礙相關證明。事後已將人送往亞東醫院治療，待醫療處置與警詢完成後，將依公共危險、恐嚇等罪嫌，移送新北地檢署進一步偵辦。

