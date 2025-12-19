北捷恐攻事件！ 賴總統指示：全國擴大戒備

北市捷運中山、北車站今（19）日17時30分起爆發嚴重的攻擊事件。（圖／東森新聞）





北市捷運中山、北車站今（19）日17時30分起爆發嚴重的攻擊事件，一名凶嫌持刀沿站丟擲煙霧彈，過程造成極大的恐慌，對此賴清德發文表示「警方及相關單位已在全國擴大戒備」。

對於台北車站和北捷中山站今（19）日發生傷人事件，造成9傷、4命危，總統賴清德發文表示「今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員」。

賴清德指出「今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員」。

