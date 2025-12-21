北捷恐攻人心惶惶！樂天女孩「常去中山站」 揭真實情緒：有點想哭

樂天女孩貝佳頤（左起）、筠熹、穎樂出席活動。Cheer up提供

樂天女孩今（21日）出席《CHEER UP》女孩快閃盛典，即便休賽期間，仍穿上招牌樂天球衣，與粉絲展開熱鬧又溫馨的近距離互動與簽名時光。21日活動分三個梯次進行，首場由曲曲、禹菡、Mika率先登場，第二場為筠熹、穎樂、貝佳頤，壓軸則由若潼、KAHO、熊霓接力亮相，現場氣氛一路升溫。恰逢冬至，聊到是否會吃湯圓時，穎樂、貝佳頤不約而同直呼：「超愛吃湯圓！」甜蜜回應也讓粉絲直呼可愛。

親身經過事發地嚇壞 女孩第一時間互相關心

活動之餘，女孩們也談及近日中山站發生的攻擊事件。曲曲透露，當天剛好經過現場，事後看到新聞仍心有餘悸，「隔天早上也有搭捷運，有點想哭，刻意繞開事發地。」禹菡則是在家中第一時間看到消息，立刻將新聞轉傳給沈珈妤，「因為她平常很常去中山站，希望她可小心。」

Mika（左起）、曲曲、禹菡分享對北捷攻擊的感受。Cheer up提供

搭捷運不敢滑手機 女孩們提高警覺自保

Mika分享，當天結束內湖工作返程時，特別提醒自己提高警覺，「平常走路很常滑手機，當天把手機放在口袋，很認真地搭捷運，注意四周狀況。」曲曲也補充，「看到捷運上有保全、警察在巡邏，看到很安心。」筠熹則笑說，自己下意識把包包緊緊夾在腋下，「我在觀察身邊的人，有一對情侶也默默在看我，但我也很怕她覺得我很奇怪。」

穎樂坦言，平時較少搭捷運，這幾天開始特別留意路人手上拿著什麼，略帶緊張地說：「這個世界真可怕。」貝佳頤偶爾會去中山站，也刻意調整日常習慣，「少滑手機，以前習慣走很慢，看看周遭的人在幹麻，但今天搭高鐵就走超快。」



