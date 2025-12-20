北捷恐攻兇手張文死後「父母成輿論箭靶」 網翻《與惡》謝瓊煖台詞「掀兩派論戰」

《我們與惡的距離》經典片段被翻出討論。翻攝大慕n可可官方頻道YouTube

台北捷運19日傍晚發生震驚社會的隨機攻擊事件，造成包含兇嫌張文在內共4人死亡、11人受傷的慘劇。隨著張文在誠品南西店墜樓身亡，相關案情與其家庭背景陸續曝光。據了解，張文與家人關係疏離，已有兩年未與父母聯繫，然而此事件依然引發網友對於「原生家庭責任」的激烈辯論，甚至有民眾湧入相關新聞留言區抨擊其家屬，讓張文父母瞬間成為輿論箭靶。

家屬遭指責未盡管教責任

在張文的犯案計畫書與家庭背景曝光後，部分網友認為父母難辭其咎，批評家長在張文成長過程中可能忽略了心理健康與偏差行為的引導。社群平台上出現如「事出必有因」、「原生家庭影響很大」等言論，認為兇嫌之所以走向極端，與家庭環境有絕對關係。部分網友認為家庭教育的失敗是導致這場悲劇的根本原因，家屬應向受害者與社會大眾道歉。

網友們看法分兩派。翻攝Threads

網友引與惡台詞緩頰

面對排山倒海的指責，另一派網友則持相反意見，紛紛引用台劇《我們與惡的距離》中的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯。」以此呼籲大眾保持理性。支持此觀點的網友認為，張文已是27歲的成年人，應對自己的行為負起完全責任，且其父母已長達兩年無法與其聯繫，甚至連其租屋處都不知情，要父母為一個成年子女的瘋狂行為負責，無疑是另一種形式的「連坐法」。

部分網友引用《與惡》台詞，覺得父母也很可憐。翻攝大慕n可可官方頻道YouTube

專家呼籲停止網路霸凌

法律與社會心理專家指出，隨機殺人案件往往伴隨複雜的社會與心理因素，若將責任簡化為家庭教育，恐無助於預防類似事件再次發生。目前張文父母已在第一時間配合警方調查，面對喪子之痛與社會輿論壓力，專家呼籲網友應停止對家屬的言語霸凌，避免造成二次傷害。警方也表示，目前偵辦重點在於釐清張文的犯案動機與是否有其餘共犯，希望能給予受害者家屬與社會一個交代。



