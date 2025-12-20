北捷恐攻全民慌 許美華籲藍白：去垃圾桶把小橘書找回來

社會中心／劉宇鈞報導

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治，至今已造成4死（含兇嫌）11傷。科技專家許美華說，藍白陣營之前把緊急救難的小橘書《全民安全指引》當垃圾嘲笑，或許這次事件能喚醒一些人，「去垃圾桶把小橘書找回來吧」。

許美華發文表示，相信大家都看到台北發生的事，那些現場，台北車站捷運七號、八號出口，中山站、嫌犯租屋的公園路附近，都是很多台北人很熟悉、甚至是每天都會經過的地方，包括她自己。

廣告 廣告

許美華提到，一個無業被通緝的逃兵，一個月前才租下公園路、中正一分局旁邊的套房，手上滿滿煙霧彈、汽油彈，還先點火燒組屋處造成混亂引開警消，然後再開始在北車進行攻擊行動。整個行動完全是蓄意預謀，很難相信是一個人所為，希望不只檢警，國安單位也要加入，拉高辦案偵查的層級和戰線。

許美華直言，不管這次事件，背後是不是有在台第五縱隊，都是敲醒台灣人的警鐘：「我們一直以為的歲月靜好，如果我們不站出來堅守，不會毫無條件的繼續美好下去。」有人想要從台灣內部破壞造亂，不管動機是什麼，這都是對岸最想看到、更會善加利用增亂的機會。

許美華也說，溫和善良、愛好和平的台灣人，真的要醒過來，「我們不去犯人，但這個善意不保證別人不會來犯」。其實已經有不少台灣人、包括之前大罷免的志工們，都開始行動了，練身體、練防災、練急救、練防衛；希望這次的事件，能讓更多台灣人警醒，從心理、從行動，開始做好各種緊急事件準備。

許美華呼籲，之前藍白陣營把緊急救難的小橘書《全民安全指引》當垃圾一樣嘲笑，或許這次事件，能喚醒一些人，知道緊急危難不是危言聳聽，去垃圾桶把小橘書找回來吧！

許美華強調，這個事件，大家第一時間一定都很震驚，但千萬要記住，作案的那個人，就是要民眾產生恐慌害怕，對台灣社會失去信心，絕不能讓這種的惡意得逞，大家要更冷靜、團結面對。「願逝者安息，台灣人勇敢、堅強！」

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

斷言朝野戰到2028不和解！陳學聖揭「1隱憂」：恐被擊破

名嘴揭藍白操作彈劾賴清德「3步驟」：台灣將慢性癱瘓！

揭美國對中國的態度變化！黃暐瀚「4句話」道破全局

藍白狂喊彈劾賴清德 王瑞德問「關鍵1題」批：一群壞蛋

