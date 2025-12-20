北捷恐攻共釀4死11傷！北市啟動「一案一社工、一案一律師」

北捷台北車站及中山站商圈19日晚間發生隨即攻擊事件，27歲凶嫌張文恐怖攻擊造成3死11傷，北市社會局表示，已派遣社福中心社工前往醫療院所，除關懷與發放慰問金，也將啟動社工關懷機制。（張珈瑄攝）

北捷台北車站及中山站商圈19日晚間發生隨即攻擊事件，27歲凶嫌張文恐怖攻擊造成3死11傷，行凶後墜樓身亡。北市社會局表示，已派遣社福中心社工前往醫療院所，除關懷與發放慰問金，也將啟動社工關懷機制，並提供媒合心理支持、生活協助、法律諮詢等服務，啟動「一案一社工」、「一案一律師」，確保受害者能獲得妥善照顧與後續的權益保障。

社會局指出，在心理支持方面，由於受害者因經歷或目睹嫌犯行兇過程而心生恐懼或驚嚇，恐影響其後續生活，故由社工探視，後續評估安排心理諮商服務與情緒支持。目前已與台北市、新北市心理諮商師公會合作，將設置「安心小站」提供心生恐慌民眾協談使用；民眾也可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線(02-33937885)或衛福部安心專線(1925)尋求免費諮商。

社會局說，生活協助方面則由社會局、區公所、捷運公司至醫院探視並發放慰問金，暫時讓家屬於醫療過程中作為緊急需求使用，後續相關喪葬或醫療綠色通道也將與北市民政局和衛生局協力提供最大支持 。

有關法律諮詢服務方面，社會局也與北市法務局協力提供「一案一律師」，受害者會由社工轉介律師，提供法律諮詢與保險給付協助，此外，也與財團法人犯罪被害人保護協會取得聯繫，前往醫院關懷，未來對於死者及重傷受害者，將由協會協助向地檢署聲請犯罪被害補償金。

