北捷恐攻凶嫌張文犯罪計畫曝光！吃飯休息都先想好 警方研判「孤狼犯案」

捷運台北車站與中山商圈隨機攻擊案釀成4死11傷，警方持續釐清27歲嫌犯張文的犯案背景與動機。專案小組解鎖張文的平板電腦，從雲端硬碟中發現完整犯罪計畫，內容縝密到連用餐、休息時間都事先安排，但目前仍未發現明確犯案動機。由於其金流單純、幾無對外聯繫，警方研判本案仍偏向「孤狼式犯案」。

捷運台北車站與中山商圈隨機攻擊案釀成4死11傷，警方持續釐清27歲嫌犯張文的犯案背景與動機。（圖/美聯社）

警方調查指出，張文在旅館住宿、超商消費幾乎全以現金支付，帳戶存款也已接近花光，金流僅剩母親曾少量匯款，並未發現可疑資金往來或共犯跡象。至於其在中山區、租屋處縱火行為，警方認為是刻意聲東擊西，意圖吸引警力調度，為後續犯案爭取時間。

進一步比對張文今年中旬開始制定的犯罪計畫與實際行動，警方指出其行動節奏幾乎完全照表執行，內容縝密到連用餐、休息時間都事先安排。他先後在中山區及租屋處縱火，隨後選定人潮密集、出入口複雜的北車與中山商圈犯案，顯示其對地點與動線皆有事前評估。目前張文的租屋處燒毀的筆電已被警方交刑事局，期望進一步還原。至於其他犯罪證物，警方指出，煙霧罐可能於實體商店購入，而刀具、煤油則為網購而來，但煤油用途仍待釐清。

至於張文犯案後逃往中山商圈頂樓並墜樓身亡，警方發現他並未持有頂樓鑰匙，且墜樓前幾乎將隨身裝備卸下集中放置，未與警方接觸，研判臨時逃逸或利用網傳的紙箱堆積逃生可能性不高，不排除其原本即有輕生意圖。警方另在其租屋處與旅館內未發現手機使用跡象，警方懷疑他平時以平板與筆電透過WiFi上網，由於平板上並未裝設通訊軟體，警方懷疑他利用筆電與人聯繫，並刻意焚毀筆電以滅證，但目前人際網絡仍呈現獨來獨往狀態，尚無突破性線索，警方研判仍偏向「孤狼式犯案」。

